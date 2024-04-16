Bolu'nun Polis ekipleri sadece yaya ve bisiklete ait alanda denetleme yaptı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi’nin 3 farklı noktasında şok uygulama yaptı. Yaya ve bisiklet harici girişin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi’ne giren motosiklet sürücülere 690 lira para cezası kesildi.

Cadde üzerinde kurallara uyan motosiklet sürücüleri ise motosikletlerini stop ederek ellerinde taşıdı. Ekiplerin ilerleyen günlerde de kent genelinde önlemleri sıkılaştıracağı öğrenildi.

Ekiplerin uygulamasına takılan elektrikli motosiklet sürücüsü Mehmet Aygün, “Kararı doğru buluyorum. Motosikletler girmemeli. Yayalar için tehlikeli. Çarpma riski var. Normalde bisiklet yolu burası” dedi.