Bolu'nun Polis ekipleri sadece yaya ve bisiklete ait alanda denetleme yaptı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi’nin 3 farklı noktasında şok uygulama yaptı. Yaya ve bisiklet harici girişin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi’ne giren motosiklet sürücülere 690 lira para cezası kesildi.
Cadde üzerinde kurallara uyan motosiklet sürücüleri ise motosikletlerini stop ederek ellerinde taşıdı. Ekiplerin ilerleyen günlerde de kent genelinde önlemleri sıkılaştıracağı öğrenildi.
Ekiplerin uygulamasına takılan elektrikli motosiklet sürücüsü Mehmet Aygün, “Kararı doğru buluyorum. Motosikletler girmemeli. Yayalar için tehlikeli. Çarpma riski var. Normalde bisiklet yolu burası” dedi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.