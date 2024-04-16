Kış mevsiminin bitimiyle beraber sürücüler lastikçilere akın etti

1 Nisan tarihi itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması nedeniyle Bolu’da vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerinin yolunu tuttu. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken, Bolu'da sanayi sitelerinde lastikçilerde yoğun mesai başladı.
Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü.
İşletme sahibi Özgür Çınar, “30 yıldır baba mesleği olan bu mesleği devam ettiriyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle, yazlık lastiklerin montajını yapıyoruz. Yazın fren mesafesi uzadığı için kışlık lastiklerin değiştirmesi vatandaşın yararına oluyor. Yoğunluk var şuan da. Günde 30-40 aracın lastiğini değiştiriyoruz. 3 elemanla yapıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.