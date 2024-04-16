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Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı; Bolu’nun havası en temiz 5 il arasında yer aldığını ortaya koydu

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Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği, İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yıllık olarak yayımlanan ölçümleri esas alınarak hazırlanan 2023 Yılı Dünya Hava Kalitesi Raporu verilerine göre Bolu ülke genelinde hava kalitesi en temiz 5 ili arasında yer aldı.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı; Bolu’nun havası en temiz 5 il arasında yer aldığını ortaya koydu mask
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı; Bolu’nun havası en temiz 5 il arasında yer aldığını ortaya koydu
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı; Bolu’nun havası en temiz 5 il arasında yer aldığını ortaya koydu
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Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı; Bolu’nun havası en temiz 5 il arasında yer aldığını ortaya koydu

Bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’na entegre durumda toplam 3 adet hava kalitesi ölçüm ve izleme istasyonu buluyor. Son 3 yılın ölçüm verilerine göre; özellikle sanayi kaynaklı hava kirliliğini izlemek üzere kurulan istasyonlara ait verilerin Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldığı ve bu anlamda Bolu ülke genelinde havası en temiz iller arasında ön sıralarda yer aldı.

Vatandaşlar durumdan oldukça memnun

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı; Bolu’nun havası en temiz 5 il arasında yer aldığını ortaya koydu

Konu hakkında görüşlerini aldığımız yetkililer, “Şehrimizde, Bakanlığın sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda etkin politikalar izlenmektedir. Bunun sonucu olarak da ilimiz büyük ve farklı sektörlerde üretim yapan sanayi kuruluşlarını barındıran bir şehir olmasına karşı, havası, suyu ve toprağıyla bütüncül olarak ülkemizdeki en yaşanabilir kentlerin başında gelmektedir. İlimizde büyük çoğunluğu Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde olmak üzere birçok sanayi tesisi bulunmakta olup bunlardan çevre iznine tabi olanların tamamı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında belgelendirilmiştir” denildi.

Daha sağlıklı hava daha sağlıklı insan

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı; Bolu’nun havası en temiz 5 il arasında yer aldığını ortaya koydu

Yetkililer, “İlimizin hava kalitesinin en temiz iller arasında yer almasından memnuniyet duyuyoruz. Bu durum, müdürlükçe gerek sanayi gerek ulaşım gerekse de evsel ısınma kaynaklı emisyonların kontrolüne yönelik gerçekleştirilen etkin denetimlerin bir sonucudur. İlimizin hava kalitesinin korunması ve daha iyi seviyelere getirilmesi, halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamını sürdürmesi adına çevre mevzuatı kapsamında çalışmalarımız titizlikle yürütülmektedir” açıklamasında bulundu.

# Türkiye, hava, Çevre

16 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

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