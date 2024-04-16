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Türkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılında yapılan "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri" araştırmasının, Türk halkının ekonomik durumuna dair çarpıcı veriler ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor mask
Türkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor
Türkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor
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(TÜİK) tarafından yapılan Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri araştırması, Türkiye'deki hanelerin yaklaşık %60'ının evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını gösterdi. Bu durum, özellikle uzun bayram tatillerinde ücretsiz toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan izdihamlara da yansıyarak, ülkedeki ekonomik sıkıntıların somut bir göstergesi haline geldi.

Kuşaklararası yoksulluk aktarımı

Türkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor

TÜİK'in "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" başlıklı araştırmasına göre, maddi yetersizlik nedeniyle çocukken tatil yapamayan bireylerin %69,1'i yetişkinliklerinde de bu masrafı karşılayamıyor. Aynı araştırmada, tatil yapabilen ailelerin çocuklarının %40,4'ü de bugün benzer mali zorluklarla karşı karşıya. Bu veriler, yoksulluğun kuşaklar boyu nasıl devam ettiğini ve sosyo-ekonomik koşulların kalıcılığını gözler önüne seriyor.

Gıda ve temel ihtiyaçlar da yeterince karşılanamıyor

Türkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu, hanelerin gıda ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılama kapasitesiyle ilgili. Ankete katılanların %39,2'si iki günde bir et içeren yemek yiyemiyor, %31,8'i beklenmedik harcamaları karşılayamıyor ve %19,5'i evin ısınma ihtiyacını yeterince karşılayamamış. Bu, yoksulluğun sadece lüks değil, temel yaşam standartlarını da nasıl etkilediğini gösteriyor.

Yoksulluğun kuşaklar arası aktarımı ve toplumsal etkileri

Türkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yoksulluğun sadece ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir döngü olarak da kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurguluyor. Ateş, yeterli sosyal politikaların olmamasının bu durumu daha da kötüleştirdiğini ve gelir adaletsizliğinin yeni hanelere yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.

Hükümet politikaları ve toplumsal tepkilerTürkiye’de aileler ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Türker Ateş'e göre, mevcut hükümet politikaları ekonomik krizin yükünü daha çok dar gelirli kesime yüklemeye çalışıyor. Bu durum, seçim sandıklarında da yankı buluyor ve toplumda ciddi bir hoşnutsuzluk yaratıyor. Ateş, hükümetin bu politikalarında ısrar etmesi halinde toplumsal bozulmanın ve infialin artacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Türkiye'deki ekonomik durumun yarattığı sosyal sonuçlar, hükümetin ve politika yapıcıların dikkate alması gereken ciddi sorunlar arasında yer alıyor. Türker Ateş ve diğer siyasi figürler, ekonomik krizi aşmak ve yoksulluğun kuşaklar arası aktarımını engellemek için daha kapsayıcı ve adil sosyal politikaların hayata geçirilmesinin önemini vurguluyorlar.

# durumu, gelir, CHP, Türkiye, Yaşam, Bolu milletvekili

16 Nis 2024 - 22:00 - Siyaset

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