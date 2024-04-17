Ödemeyi İBAN’a yapanlar tespit edilecek

İşletmelerin IBAN tercihi Maliye'nin radarında

Son zamanlarda işletmelerin müşterilerinden ödemeleri IBAN aracılığıyla alma eğilimi arttı. Bu durum, işletmelerin kredi veya banka kartları yerine doğrudan banka transferlerini tercih etmesiyle ilgili şikayetlere neden oldu. Maliye Bakanlığı, bu yöntemi kullanarak vergi kaçakçılığı yapanları tespit etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vergi müfettişlerinden sıkı takip

Maliye Bakanlığı, vergi müfettişlerini devreye sokarak, sıklıkla para transferi yapılan IBAN numaralarını mercek altına aldı. Bu hesaplar, yapılan ödemelerin faturalandırılması ve vergilendirilmesi açısından inceleniyor. Amacı, kayıtdışı ekonomiye karşı etkin bir mücadele sağlamak.

Gelir ve harcama analizleri hızlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin gelirleri ile harcamaları arasında uyum olup olmadığını belirlemek için analizlerini hızlandırdı. Bu analizler, vergi kaçırma girişimlerini ortaya çıkarmayı ve ekonomik düzenin sağlanmasını amaçlıyor.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede yeni önlemler

Maliye Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle, özellikle KDV, gelir ve kurumlar vergisi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, düzenli olarak farklı kişilerden para transferi alan hesap sahiplerine yönelik cezai işlemler uygulanacak.

Vergi Denetim Kurulu, kazançları ile harcamaları arasında uyum olmayan işletmeler ve bireyler üzerindeki denetimlerini artırdı. Bu denetimler, daha geniş bir vergi tabanı oluşturmayı ve kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin azaltılmasını hedefliyor.

IBAN kullanımının artıları ve eksileri

Maliye Bakanlığı'nın bu adımları, işletmelerin banka ve POS cihazı komisyonundan kaçınmak için IBAN kullanımını tercih etmesinin artılarını ve eksilerini gözler önüne seriyor. Bu durum, ekonomik işlemlerin şeffaflığını artırma ve vergi adaletini sağlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.