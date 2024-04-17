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Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler

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Bolu'da piyasaya sürülen yeni 5 TL madeni paralar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl anısına özel olarak basıldı. 100 milyon adetle sınırlı bu paraların teknik özellikleri ve tasarım detayları hakkında bilgi almak, Bolu ekonomisine olan etkileri ve vatandaşların tepkilerini keşfetmek için haberimizi okuyun.

Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler mask
Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler
Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler
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5 TL’lik madeni paralar çıktı

Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel olarak basılan yeni 5 TL madeni paralar, Bolu'da piyasaya sürüldü. Resmi Gazete'de detayları yayımlanan bu özel para serisi, toplamda 100 milyon adet üretildi ve piyasada 500 milyon lira değerinde bir hacim oluşturdu. İşte, Bolu esnafının ve halkının büyük ilgi göstermesi beklenen bu yeni madeni paraların özellikleri ve piyasaya sürülme süreci hakkında tüm detaylar.

Yeni 5 TL'nin Teknik Özellikleri ve Tasarımı

Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler

Yeni 5 TL madeni paralar, bakır, nikel ve çinko karışımından üretilmiş olup, 28,15 mm çapında ve 1,70 mm kalınlığında. Ağırlığı 8,25 gram olan bu paraların kenarları tırtıllıdır, bu da onlara benzersiz bir dokunuş katmaktadır. Para üzerinde sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi bulunmakta ve bu motifin dış kontürü tekrarlanarak derinlik hissi verilmektedir. Ayrıca, halka ve göbek kısmında ay yıldız motifleri yer almakta ve merkezde ise Türkiye yüzyılı logosu göze çarpmaktadır. Paraların sol tarafında "5" rakamı, altında ise " TÜRK LİRASI" yazısı ve 2023 tarihi bulunuyor.

Bolu'da Yeni 5 TL Madeni Paraların Piyasaya Sürülmesi

Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler

Bu özel hatıra paraların piyasaya sürülmesi, Bolu'da büyük bir heyecan yarattı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, bu paralar sadece 100 milyon adet ile sınırlı olarak basıldı. Yeni 5 TL, özellikle koleksiyonerler ve ekonomik değeriyle ilgilenen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bolu esnafı ve halkı, bu yeni madeni paraları gördüklerinde şaşkınlıklarını ve memnuniyetlerini dile getiriyor.

Yeni 5 TL'nin Bolu Ekonomisine Etkisi

Bolu'da yeni 5 TL madeni paralar piyasaya sürüldü! işte özellikleri ve ilk tepkiler

Yeni 5 TL madeni paraların piyasaya sürülmesi, yerel ekonomiye de olumlu katkılar sağlayacak gibi görünüyor. Koleksiyonerler ve meraklılar tarafından yoğun ilgi gören bu paralar, aynı zamanda Bolu'da ekonomik bir hareketlilik yaratıyor. Yeni paraların sirkülasyona girmesi, aynı zamanda vatandaşların dikkatini Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı gibi önemli bir döneme çekiyor.

# Türkiye, Türk

17 Nis 2024 - 08:00 - Güncel

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