Bayram’da Bolu’da ve tüm yurtta milli ve tabiat parkları rekor ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin doğal cennetleri ziyaretçi rekoru kırıyor

Türkiye'nin en değerli doğal alanları, Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca kişiyi ağırlayarak rekor kırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) verilerine göre, 9 günlük tatil sürecinde 2 milyon 906 bin 385 doğasever, ülke genelindeki milli ve tabiat parklarını ziyaret etti. Bu, geçen yılki ziyaretçi sayısının neredeyse iki katı bir artışa işaret ediyor.

Öne çıkan doğa harikaları

Bu dönemde ziyaretçi akınına uğrayan başlıca doğa alanları arasında Ormanya Tabiat Parkı ilk sırada yer aldı. 278 bin 748 ziyaretçi ile en çok ilgi gören bu park, eşsiz flora ve faunası ile dikkat çekiyor. Ardından Beydağları Sahil Milli Parkı ve Marmaris Milli Parkı sırasıyla 274 bin 689 ve 273 bin 342 ziyaretçi sayıları ile takip etti. Diğer popüler destinasyonlar arasında Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Burç Tabiat Parkı da yer aldı.

Ziyaretçilere sunulan imkanlar

DKMP, ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirebilmeleri için çeşitli olanaklar sunuyor. Parklar, temiz havası, berrak suları ve doğal kaynak değerleri ile ziyaretçilere eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme fırsatı sunuyor. Ayrıca, her park özgün tabii görünümleri ve sakin ortamları ile farklı bir deneyim vaat ediyor.

Altyapı ve yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, korunan alanların zengin kaynak değerlerini koruma ve geliştirme gayreti içinde olduklarını belirtti. Uzun tatilleri fırsat bilerek doğa ve açık hava aktivitelerini tercih eden vatandaşlar için alan düzenlemeleri, tanıtım merkezleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi çeşitli projeler hazırlanıyor.

Geleceğe taşınan doğal miras

Bakan Yumaklı, yürütülen çalışmaların vatandaşların korunan alanlara olan ilgisini arttırdığını ve bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşların tabiat parkları ve milli parkları ziyaret ederek güzel anılarla ayrılmalarının motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yumaklı, ülkenin doğal güzelliklerini koruma ve geliştirme misyonunu aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye'nin korunan alanları, sadece doğal güzellikleri ile değil, sundukları zengin aktivite olanakları ile de her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Bu parklar, ülkenin turizm potansiyelini artıran ve ziyaretçilere unutulmaz anılar sunan önemli doğa alanları olarak ön plana çıkıyor.