- Yaşam

Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası

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Batı Karadeniz’in incisi Zonguldak, Devrek'te demircilik yapan Leyla Keskin unutulmaya yüz tutan mesleği eşi Erol Keskin ile birlikte sürdürmeye devam ediyor. Teknolojinin gölgesinde kalan bu zanaat, Keskin çiftinin hikayesiyle yeniden hayat buluyor. İşte, azim ve geleneksel sanatın birleştiği bu ilham verici yolculuk.

Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası mask
Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası
Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası
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Demircilik ateşi: Leyla Usta’nın yaşamı

Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası

Zonguldak'ın küçük ilçesi Devrek'te, demircilik mesleği, Leyla (60) ve Erol Keskin (58) çiftinin ellerinde şekillenmeye devam ediyor. Babalarından öğrendikleri bu kıymetli zanaati sürdüren Keskin çifti, her gün ateş başında demir dövüyor. Ürettikleri balta, kürek, orak ve bahçe çapası gibi araçlarla geçimlerini sağlıyorlar. Günümüz teknolojisine rağmen unutulmaya yüz tutmuş olan bu meslek,

Keskin çifti sayesinde canlılığını koruyor.

Geleneksel sanatlar ve modern dünya

Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası

Demircilik, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde nadir bulunan bir meslek haline geldi. Ancak Leyla ve Erol Keskin, bu geleneksel işi modern dünyada sürdürmenin yollarını bulmuş durumda. Leyla Keskin, küçük yaşlardan itibaren demircilikle iç içe büyüdüğünü ve eşiyle birlikte bu işi devam ettirdiklerini belirtiyor. Ürettikleri araçlar, çevre köylerde ve pazarlarda hala rağbet görüyor.

Sel felaketi ve yeniden doğuş

Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası

Geçen yıl yaşadıkları sel felaketi, Keskin çiftinin iş yerine büyük zararlar verdi. Erol Keskin, sel nedeniyle iş yerlerinin kullanılamaz hale geldiğini ve bir yıl boyunca normal işlerini yapamadıklarını ifade ediyor. Ancak vazgeçmeyen çift, borçlanarak iş yerlerini yeniden açtı ve kaybettikleri ekipmanları yerine koydu. Bu süreçte, demircilikteki ustalıklarını kullanarak krizi fırsata çevirmeyi başardılar.

Demircilikte el emeği göz nuru

Keskin çifti, demircilikte el emeğinin ve özenin önemini vurguluyor. Yaptıkları her ürün, onların yıllar içinde kazandığı tecrübenin bir yansıması. Erol Keskin, geleneksel yöntemlerle ürettikleri kazma ve küreklerle, tarım işlerinde kullanılan aletlerin üretimini sürdürdüklerini söylüyor. Bu ürünler, çevre köylerdeki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamada büyük rol oynuyor.

Gelecek nesillere ilham kaynağı

Batı Karadeniz’in tek kadın demirci ustası

Demircilik mesleğinin gelecek nesillere aktarılması, Keskin çifti için büyük önem taşıyor. Erol ve Leyla Keskin, gençlere eski zanaatleri öğretmenin ve bu meslekleri sürdürmenin önemini dile getiriyorlar. Onların hikayesi, modern dünyada geleneksel sanatların nasıl yaşatılacağına dair güçlü bir örnek teşkil ediyor.

Leyla ve Erol Keskin'in hikayesi, geleneksel zanaatların modern zamanlarda nasıl sürdürülebileceğinin canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada, el emeğiyle üretilen ürünlerin değerini yitirmeden devam etmesi, hem umut verici hem de ilham kaynağı. Keskin çifti, zorluklara rağmen mesleklerini sürdürerek, hem geçmişe saygılarını gösteriyor hem de gelecek nesillere yol gösteriyor.

# Çevre

17 Nis 2024 - 11:00 - Yaşam

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