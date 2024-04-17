Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde 7'den 70'e herkes bu etkinlikte buluşuyor…

Kıbrıscık ilçesinde yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "7'den 70'e Bahar Bisiklet Turu" bu yıl ilk kez gerçekleşecek. Geçen yıl büyük bir katılım ile yapılan ilk etkinlikten sonra, bu yıl etkinliğin güzergahı daha da genişletilerek, daha fazla katılımcıya ulaşılması hedefleniyor.

Etkinlik detayları ve katılım koşulları

18 Nisan 2024 Perşembe günü, ilçe sakinlerini ve çevre ilçelerden gelen bisiklet severleri bir araya getirecek olan tur, Kıbrıscık Gençlik Merkezi önünde saat 17.30'da başlayacak. Katılımcıların tur boyunca alacakları rota, ilçenin çeşitli güzelliklerini keşfetme imkânı sunacak ve spor tesislerinde son bulacak. Etkinlik, tüm yaş gruplarına açık olup, katılım ücretsizdir.

Bisiklet turunun amacı ve beklenen etkileri

Organizasyonun ana hedefi, katılımcılara sağlıklı bir yaşam sürdürme konusunda ilham vermek ve spor yapmanın yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktır. Ayrıca, bu tür etkinliklerle bireyler arası sosyal bağların güçlenmesi ve toplum içindeki dayanışmanın artırılması amaçlanmaktadır. Etkinlik, aynı zamanda yerel ekonomiye de katkı sağlayacak şekilde planlanmıştır, zira katılımcılar ilçenin yerel işletmelerini keşfetme fırsatı bulacaklar.

Neden katılmalısınız?

Sağlık, dostluk ve doğa ile iç içe geçireceğiniz bu özel günde siz de yerinizi alın. İster kendiniz, ister ailenizle birlikte olsun, Kıbrıscık Bahar Bisiklet Turu, ilkbaharın tazeliğini ve coşkusunu yaşamak için mükemmel bir fırsat! Bisiklet kullanmayı seven herkes bu etkinliğe bekleniyor.