Boluspor, MHP Milletvekili İsmail Akgül'e teşekkür etti

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor, playoff sürecinde gösterdikleri başarının arkasında yer alan önemli destekleri unutmadı. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir teşekkür mesajı yayımlayan kulüp, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül'e özel bir minnettarlık ifade etti. İsmail Akgül, hem maddi hem de manevi katkılarıyla Boluspor'un bu zorlu lig maratonunda yanında yer aldı.

Akgül’den Boluspor’a tam destek

Boluspor, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Milletvekili İsmail Akgül'ün verdiği desteğin detaylarına yer verdi. Açıklamada, “Her daim kulübümüzün yanında olan ve bizleri hiç yalnız bırakmayan, ayrıca bu süreçte kulübümüze yaptıkları maddi ve manevi desteklerden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül'e teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Boluspor’a dair ümit verici sözler

Bayramlaşma töreninde konuşan Milletvekili Akgül, Boluspor için sürekli destek olma sözünü yineledi. Boluspor’un daha iyi yerlerde görülebilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Akgül, takımın geleceği için umutlu konuştu ve mücadele içinde olacaklarını açıkladı. Bu sözler, hem takımın motivasyonunu hem de taraftarların beklentilerini yükseltti.

Boluspor ve Akgül arasındaki güçlü bağ

Boluspor'un, İsmail Akgül gibi güçlü bir destekçisi olması, kulübün önümüzdeki dönemlerdeki başarıları için büyük önem taşıyor. Akgül'ün desteği, takımın sadece sportif başarılarına değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerine de katkı sağlıyor. Kulübün bu tür desteklerle daha fazla gelişeceği ve başarılarının devam edeceği öngörülüyor.