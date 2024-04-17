Boluspor’un skorer oyuncusu Daniel Avramovski

Trendyol 1. Lig'in etkileyici oyuncularından biri olan Daniel Avramovski, Boluspor adına bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi olarak ön plana çıkıyor.

Avramovski'nin parlayan sezonu

Boluspor'un başarılı orta saha oyuncusu Daniel Avramovski, bu sezon gösterdiği performansla taraftarların ve eleştirmenlerin takdirini kazanıyor. Ligde attığı 5 gol ile takımının en skorer oyuncusu haline gelen Avramovski, özellikle kritik maçlarda takımına değerli puanlar kazandırdı. Tecrübeli futbolcu, Adanaspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği ağlarını sarsarak, Boluspor'un hücum hattında vazgeçilmez bir rol üstleniyor.

Avramovski'nin gol dağıtımı ve asistleri

Daniel Avramovski, bu sezon takımının attığı gollerde büyük bir pay sahibi farklı takımlara karşı etkili bir performans sergileyen Avramovski, çıktığı maçlar da oyun kurucu yönünü de gösterdi. Bu performansıyla hem golcü hem de oyun kurucu bir oyuncu olarak takımına çift yönlü katkı sağlamış oldu.

Boluspor'un lig hedefleri

Boluspor, bu sezon 30 maçta 28 gol atarak ligde 8. sıraya yerleşti. Daniel Avramovski'nin bu gollerdeki payı, takımının üst sıralar için mücadele etmesini sağlıyor. Kırmızı-beyazlılar, Avramovski'nin skorer kimliği sayesinde ligde play-off oynamayı hedefliyor. Tecrübeli orta sahanın liderliğinde, Boluspor'un bu sezon daha fazla başarı elde etmesi bekleniyor.