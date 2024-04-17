Gölcük Tabiat Parkı'nda alarm çalıyor!

Gölcük Platformu'ndan çağrı: "Gölcük Halkındır"

Bolu'nun sevilen doğal alanı Gölcük Tabiat Parkı, son yıllarda yapılaşma tehdidi altında. Gölcük Platformu adına konuşan TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, bölgenin kamusal bir alan olduğunu vurgulayarak yapılaşma planlarına karşı çıktı. 2017'de Bolu Belediyesi tarafından başlatılan ve yerel halkın yoğun tepkisiyle karşılaşan bu projeler, doğal yaşam üzerinde kalıcı zararlar bırakma potansiyeline sahip.

Hukuki mücadele ve yerel direniş

2018 Mart'ında başlatılan hukuki süreç, yapılaşma girişimlerine karşı önemli bir direnç noktası oldu. Yüzlerce Bolulu vatandaşın katıldığı protestolar ve mahkeme kararları ile ihalenin iptali sağlandı. Gölcük Platformu'nun çabaları, Bolu İdare Mahkemesi tarafından da desteklendi ve bölgedeki yapılaşma planları durduruldu. Ancak, Danıştay'ın farklı bir karar vermesiyle süreç yeniden alevlendi.

Danıştay Kararı ve yeniden başlayan mücadele

Danıştay'ın projeyi onaylaması, yerel ve ulusal düzeyde büyük hayal kırıklığı yarattı. Yapılan teknik raporlar ve önceki mahkeme kararları göz ardı edilerek alınan bu karar, yeniden üst mahkemeye taşındı. Yargı süreci devam ederken, yeni belediye yönetiminin ilk işlerinden biri olarak bu yapılaşmayı tekrar gündeme getirmesi, yerel halkın tepkisini çekti.

Bilirkişi raporundan çarpıcı detaylar

Bilirkişi raporları, Gölcük'teki yapılaşmanın doğal yaşama vereceği zararları detaylı bir şekilde ortaya koydu. Göl çevresi ve ormanlık alanlar üzerindeki tahribat, yaban hayatı için oluşturulacak riskler ve gece aydınlatmalarının bitki örtüsü üzerindeki olumsuz etkileri raporda açıkça belirtilmişti. Ayrıca, su ve atık su yönetimi konularında ciddi endişeler dile getirildi.

Değişen yönetim ve devam eden çelişkiler

Bir zamanlar projeye karşı çıkan ve halkın yanında yer alan Bolu milletvekili Tanju Özcan'ın, son dönemde yapılaşmayı destekler bir tutum sergilemesi, yerel halk arasında kafa karışıklığına ve hayal kırıklığına yol açtı. Gölcük’ün korunması gerektiğini savunan Özcan'ın tutum değişikliği, kamuoyunda tartışma yarattı.

Gölcük için bir araya gelme çağrısı

Gölcük Tabiat Parkı'nın geleceği, Bolu Belediyesi önünde düzenlenecek olan toplantıda ele alınacak