Uyarılara kulak asmayanlar her an karşılaşa bilir; canınıza değer veriyorsanız dikkate alın

Kalp sağlığını korumak için öncelikle kişinin kalp hastalıkları açısından risk faktörlerini öğrenmesi ve farkında olması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cemal Kemalooğlu, “Kalp sağlığı için alınması gereken başlıca önlemler şöyledir. Düzenli ve kaliteli uyuyun. Uykusuzluk veya kalitesiz uyku yüksek tansiyona dolayısıyla kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Dengeli bir beslenme planı uygulamak yüksek tansiyonu düşürür ve kolesterolü iyileştirir” şeklinde konuştu.

Ölümlerin % 30’u kalp hastalıklarından

Kalp hastalıkları dünyada olduğu gibi ülkemizde en önde gelen ölüm nedenidir. Yaşam kayıplarının 3’te 1’i kalp hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Kalp krizi ve felçlerin nedeni ise genellikle tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve obezite, fiziksel hareketsizlik ve alkol kullanımı, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol düzeyi gibi önlenebilir risk faktörlerinin varlığıdır. Hayat tarzında yapılacak değişiklikler sayesinde kalp için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, kalp hastalığı riskini ve risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Risk faktörlerinizi öğrenin ve tedbir alın

Kalp sağlığını korumak için öncelikle kişinin kalp hastalıkları açısından risk faktörlerini öğrenmesi ve farkında olması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cemal Kemalooğlu, “Risk faktörlerini öğrendikten sonra sağlıklı seçimler yaparak bir hayat tarzı benimsemek, en yaygın tip olan koroner kalp hastalığı da dahil olmak üzere kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve genel sağlığı ve yaşam kalitesini de iyileştirir. Kalp hastalığı denildiğinde genellikle koroner kalp-arter hastalığı akla gelmektedir. Bu en yaygın kalp hastalığı türüdür. Koroner kalp hastalığında kalbe kan götüren koroner arterler daralır veya tıkanır. Bu durum, arterlerin içinde kolesterol ve plak adı verilen yağlı madde biriktiğinde meydana gelir” dedi.

Dengeli bir beslenme planı uygulayın

Birçok nedenin atardamarların içinde plak oluşmasına yol açabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cemal Kemalooğlu, “Yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara içmek, diyabet nedeniyle kanda yüksek şeker. Kalp sağlığı için alınması gereken başlıca önlemler şöyledir. Düzenli ve kaliteli uyuyun. Uykusuzluk veya kalitesiz uyku yüksek tansiyona dolayısıyla kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Dengeli bir beslenme planı uygulamak yüksek tansiyonu düşürür ve kolesterolü iyileştirir. Kilo kontrolünü sağlayın. Sağlıklı kiloyu korumak genel sağlığın korunması dışında birçok hastalığın önlenmesine de faydalıdır. Aktif bir yaşam seçin. Yeterli fiziksel aktivite yapmak kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle açık havada doğa yürüyüşleri yapmanın kalp sağlığına son derece yararlı olduğu yapılan araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Sigarayı bırakın. Hafif veya ara sıra sigara içmek bile kalbe ve kan damarlarına zarar verir” sözlerine yer verdi.

İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durun

Doç. Dr. Cemal Kemalooğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dengeli ve düzenli beslenin. Akdeniz tipi sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, buharda ve ızgara yemek pişirme yöntemlerini kullanmak damar ve kalp sağlığı açısından son derece önemlidir. Sizin için yeterli porsiyonları öğrenin. Beslenme uzmanından destek alarak, sağlıklı beslenme kurallarını öğrenmenin yanında doğru porsiyon miktarlarını bilerek bir beslenme programı uygulamak kilo kontrolünü sağlamak açısından gereklidir. Geç saatlerde yemek yemeyin. Sindirim sistemi, gece boyunca dinlenmeye ihtiyaç duyar, bu nedenle geç saatte ağır yemeklerle meşgul olmak, bu dinlenme sürecini bozar ve kiloya neden olur. İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durun. Şeker, kızartılmış yağ, işlenmiş et ürünleri, koruma içeren paketli gıdalar kan değerlerini yükseltir ve kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Susuz kalmayın. Günde ortalama 2-2,5 lt su tüketmek, sadece kalp sağlığı açısından değil vücudun tüm ihtiyaçları için gereklidir. Yeterli su tüketilmediği takdirde deri elastikiyetinde azalma, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kan basıncı düşüklüğü gibi şikayetler görülebilir. Stres yönetimine dikkat edin. Stresi sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmek, kişinin duygusal durumunu ve fiziksel sağlığını korumasına yardımcı olur. Kan değerlerinizi kontrol ettirin. Sağlıksız kolesterol seviyeleri kalp hastalığı riskini artırır. Kan şekerinizi kontrol edin. Sabit kan şekeri seviyelerini korumak özellikle kalp rahatsızlığı olanlar ve diyabet veya diyabet geliştirme riski taşıyanlar için.”

Alkol tüketiyorsanız sınırlayın

Kan basıncının sağlıklı bir aralıkta tutulması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cemal Kemalooğlu, “Ara sıra tansiyonunuzu kontrol edin. Sürekli olarak 130/80 mm Hg'den yüksek bir tansiyon değeri ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Sosyalleşin. Olumlu sosyal çevreye sahip olmak, yakın ilişkiler kurmak ve başkalarına bağlı hissetmek kalp sağlığına oldukça faydalıdır. Alkol tüketiyorsanız sınırlayın. Alkolün kalori değeri yüksek olduğu için, kolesterol dengesini bozar ve tansiyon değerlerinde artışa neden olur. Özellikle kalp büyümesi veya kalp yetersizliği sorunu olanların alkolden mutlaka uzak durması gerekir” sözlerine yer verdi.