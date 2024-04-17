Bayram mutluluğuna kan bulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleştirilen trafik denetimlerinin detaylarını paylaştı. Artan sürücü ve araç sayısına rağmen kazalar ve ölüm oranlarında düşüşler yaşandı. Trafikte yapılan radar uyarıları için verilen cezaların iptali ve denetimlerin amacı hakkında bilgiler verildi.

Trafik kazalarında güncel durum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazaları hakkında son verileri açıkladı. 6-14 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalar sonucunda 75 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 810 kişi ise yaralandı. Bu istatistikler, önceki yıllarla kıyaslandığında araç ve sürücü sayısındaki artışa rağmen kazalarda gözlemlenen düşüşü işaret ediyor.

Denetimlerde büyük artış

Yerlikaya, 2024 yılında trafik denetimlerinde büyük bir artış olduğunu belirtti. Bu yıl toplamda 3 milyon 642 bin 538 araç denetlendi ki bu, 2019 yılına göre iki katından fazla bir artışa işaret ediyor. Denetimlerde görev alan personel sayısı da 26 bine yükseltilmiş, bu sayede denetimlerin etkinliği artırılmış.

Sürücü ve araç sayısında rekor artış

Son 8 yılda Türkiye’de sürücü sayısında 7.5 milyon, araç sayısında ise 9.3 milyonluk bir artış yaşandı. Buna rağmen, trafik kazalarının ve ölüm oranlarının düşmüş olması, denetimlerin ve trafik güvenlik önlemlerinin etkisini gösteriyor. Bakan Yerlikaya, bu artışın trafik güvenliğine olan etkilerini değerlendirdi.

Trafik cezaları ve radar uyarıları

Düzce'de trafikte diğer sürücülere selektör yaparak radar uyarısında bulunan 14 sürücüye verilen cezaların İçişleri Bakanı'nın talimatıyla iptal edildiğini açıklayan Yerlikaya, devletin vatandaşlarına ceza yazmak yerine onların güvenliğini sağlamayı amaçladığını vurguladı. Bu karar, trafikteki dayanışma ruhunu ve radar cezalarına yönelik politikalarda esneklik gösterilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Denetimlerin amacı ve geleceği

Yerlikaya, trafik denetimlerinin asıl amacının kazaları minimize etmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Denetimlerin sıkılaştırılmasının yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının da artırılması gerektiğini söyledi. Gelecekteki planlar arasında, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve daha etkin trafik yönetim sistemlerinin devreye sokulması bulunuyor.