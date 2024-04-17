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Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!

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İlkbahar ve sonbahar ayları mantar zehirlenmeleri için yüksek risk taşır. Mantar çeşitliliği bakımından zengin olan Bolu’da da vakaların görülmeye başlaması ile uzmanlar, doğal ortamlarda yetişen mantarların yerine kültür mantarlarını tercih etme ve doğru pişirme yöntemleri üzerinde duruyor. Mantar zehirlenmesi belirtileri ve önlemleri haberimizde…

Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin! mask
Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!
Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!
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Mantar zehirlenmeleri ve riskli dönemler

İlkbahar ve sonbahar, yağışların bol olması nedeniyle mantar zehirlenmelerinin sıklıkla görüldüğü aylardır. Uzmanlar, bu mevsimlerde doğada kendiliğinden yetişen mantarların tüketilmesinin tehlikelerine dikkat çekiyorlar. Bu dönemlerde, mantar toplayıcıları tarafından yanlışlıkla zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!

Kültür mantarlarının önemi

Dr. Meltem Arslan gibi sağlık uzmanları, mantar tüketimi konusunda sadece güvenilir kaynaklardan edinilen kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kültür mantarları, kontrol altında yetiştirildiği ve zehirlenme riski taşımadığı için tercih edilmelidir. Bu mantarlar ayrıca ambalajlı satıldığı için üretim yeri, izni ve tarihi gibi önemli bilgileri içerir.

Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!

Zehirlenme belirtileri ve ilk yardım önlemleri

Mantar zehirlenmesi belirtileri genellikle tüketimden kısa bir süre sonra başlar ve sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma ve ateş gibi semptomlarla kendini gösterir. İlk belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Zehirlenme, ilerleyen saatlerde daha ciddi belirtilerle karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere diğer organlara zarar verebilir.

Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!

Yanlış inanışlar ve mantar zehiri

Birçok kişi, mantarın zehirli olup olmadığını dış görünüşüne bakarak anlayabileceğini düşünmektedir. Ancak Dr. Arslan, hiçbir dış görünüş veya tüketim yönteminin mantar zehrini yok edemeyeceğini belirtmektedir. Sirkeli ya da tuzlu suda bekletmek, yoğurtla tüketmek gibi yöntemler zehiri ortadan kaldırmaz.

Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!

Türkiye’de mantar çeşitliliği ve zehirlenme riski

Türkiye, çeşitli iklim koşulları nedeniyle hem yenilebilir hem de zehirli birçok mantar türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 40 farklı yenilebilir tür ve 100 kadar zehirli mantar türü bulunmaktadır. Bu zehirli türlerden bazıları ölümcül olabilir. Doğru türün tespiti konusunda uzman görüşü alınmadan doğadan toplanan mantarların tüketilmesi büyük riskler taşır.

Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!

Önlemler ve bilinçlendirme

Mantar zehirlenmelerini önlemek adına en güvenli yol, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi ve yalnızca güvenilir kaynaklardan temin edilen kültür mantarlarının kullanılmasıdır. Bu sayede, mantar zehirlenmelerinin önüne geçilmesi mümkündür. Mantar tüketimi sonrası herhangi bir sağlık sorunu yaşanması durumunda ise derhal tıbbi müdahale gereklidir.

Ne olduğunu bilmediğiniz mantarları yemeyin!

# Türkiye, Sağlık, yol, 100

17 Nis 2024 - 15:00 Bolu- Sağlık

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