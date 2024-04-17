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Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!

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Bolu ve çevre iller başta olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve Karadeniz’in tamamı bu endişeyi yaşıyor. Ordu ve çevre illerde fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede son durum haberimizde…

Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir! mask
Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!
Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!
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Fındık üreticileri için büyük tehdit, kahverengi kokarca

Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Ordu ilinde, fındık üreticileri kahverengi kokarca böceğiyle mücadele ediyor. Bu böcek, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zararlar vermektedir. Bölge tarım müdürlükleri ve ilgili sektör temsilcilerinin işbirliği ile yürütülen 40 bin noktada ilaçlama çalışmalarıyla bu zararlı böcekle mücadele edilmekte. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yapılan kimyasal mücadelenin böcek popülasyonunda ciddi bir azalmaya neden olduğunu bildirmiştir.

Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ön planda

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çamaş ilçesi Hisarbey Mahallesi'nde üreticilere ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlerde, ilaçlamanın doğru uygulanması ve mücadelenin diğer yönleri üzerinde durulmakta, böylece çiftçilerin bilinç düzeyi artırılmaktadır. Bu tür eğitimlerin, çiftçilerin zararlı böceklere karşı daha etkili mücadele etmelerini sağlaması hedefleniyor.

Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!

Kimyasal mücadelede dikkat edilmesi gerekenler

Müdür Yılmaz, kahverengi kokarcayla mücadelenin önemini vurgulayarak, bu böceklerin fındık bahçelerine yayılmasını önlemek için ilaçlamaların stratejik olarak planlanması gerektiğini belirtti. Yılmaz'a göre, bu böcekler 200'e kadar yumurta bırakabiliyor, bu yüzden erken müdahale hayati önem taşıyor.

Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!

Çeşitli mücadele yöntemleri ve istilacı türün kontrolü

Ordu'daki mücadele çabaları, kahverengi kokarcanın hızlı üreme ve yayılma kapasitesini kontrol altına almaya yöneliktir. Müdürlük, mekanik ve zirai tuzaklar kullanarak da bu zararlıyla mücadele etmektedir. Bölgedeki fındık üretimi için bu türden zararlıların kontrol altına alınması, üreticilerin ekonomik kayıplarını minimize etmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!

Fındık üreticilerinin endişeleri ve beklentileri

Çamaş ilçesi Kocaman Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz, mahallesinde kahverengi kokarcanın aşırı yoğunluğundan bahsederek, acil önlemlerin alınmasının gerekliliğini dile getirmiştir. Yılmaz, özellikle kışlak mücadelesinin yapıldığı noktalarda böcek yoğunluğunun az olduğunu, ancak mücadelenin yetersiz kaldığı yerlerde yoğunluğun devam ettiğini belirtmiştir.

Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!

Hava sıcaklıkları ve böcek yoğunluğu

Yerel sıcaklık artışlarıyla birlikte kahverengi kokarcanın aktivitesi de artmaktadır. Hisarbey Mahallesi Muhtarı İshak Özcan, böceklerin evler, depolar ve çatılardan fındık bahçelerine doğru hareket ettiğini, bu durumun üreticileri ciddi şekilde tedirgin ettiğini ifade etmiştir. Özcan ve diğer üreticiler, daha fazla bilgilendirme ve destek beklemekte, ayrıca bu zararlı böcekle mücadelenin koordinasyonunu artırmak için daha fazla kaynak talep etmektedirler.

Karadeniz’de fındık üretimi bundan etkilenebilir!

# tarım, eğitim, hava, destek

17 Nis 2024 - 16:00 - Güncel

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