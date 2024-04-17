Göynük ve Taraklı'da 68 yıldır kaşık oyuyor…

Uzun yılların ustası
Sakarya'nın küçük ve tarih kokan ilçesi Taraklı'da, 82 yaşındaki Sami Yıldız, 68 yıl önce başladığı şimşir kaşık ve tarak yapımıyla hala aktif olarak çalışıyor. Genç yaşta başladığı bu zanaatı yıllar boyunca sürdüren Yıldız, el emeği ürünleriyle hem geçimini sağlıyor hem de bu geleneksel sanatı yaşatıyor.
Şimşir kaşık ve tarak yapımının incelikleri
Şimşir kaşık ve tarak yapımı, oldukça özen ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Ustalar, şimşir ağaçlarını özenle seçip, kereste haline getirdikten sonra çeşitli aşamalardan geçirirler. İlk olarak ağaçlar ıslatılır, ardından taslama nacağı ile ham odunlara ilk şekli verilir. Daha sonra 'iğnek' ve 'keselleme' işlemleriyle kaşık ve taraklara son şekli verilir.
Şimşir ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri
Şimşir ürünleri, sağlıklı yaşamın destekçisi olarak bilinir. Şimşir kaşıklar, bakteri barındırmama özelliğiyle öne çıkar ve besin değerlerini korur. Şimşir taraklar ise saç sağlığını destekler ve sedef hastalığına karşı koruyucu etkiler sunar. Sami Yıldız, bu ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini müşterileriyle paylaşarak, geleneksel ürünlerin modern hayatta da yer bulabileceğini gösteriyor.
Geleneksel el sanatlarının modern dünyadaki yeri
Teknolojinin ilerlemesiyle unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel sanat gibi, şimşir kaşık ve tarak yapımı da nadir usta ellerde hayat buluyor. Sami Yıldız, bu sanatı sürdürerek, modern dünyada el sanatlarının önemini vurguluyor. Taraklı ilçesi, bu tür geleneksel sanatları destekleyen yapılarıyla kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.
Geçmişten geleceğe bir meslek
Sami Yıldız, uzun yıllar boyunca şimşir sanatını devam ettirerek, bu mesleği genç nesillere aktarmayı umuyor. Bu sanatın devamlılığı, hem kültürel mirasın korunması hem de doğal ve sağlıklı ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi açısından önemlidir. Yıldız'ın çabaları, gelecek nesillere ilham vererek, geleneksel sanatların modern dünyada da yer bulmasını sağlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.