Doğada gezerken bir anda karşınıza çıkabilirler; dikkatli olmak ama zarar vermemek lazım

Yaban hayvanları dronla görüntülendi

Karabük’te bir doğasever tarafından anne bozayı ve iki yavrusu dronla görüntülendi. Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde bir doğasever tarafından ormanda anne bozayı ile iki yavrusu, bir çakal ve bazı kuş türleri de dronla görüntülendi. Görüntülerde ayıların yamaçta ve daha sonra koşarak uzaklaştıkları yer alırken, çakalın da göl kenarında dolaştığı görüldü.

Nesli tehlike altındaki akbaba görüntülendi

Korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Küçük Akbaba görüntülendi. Leşlerle beslendiği için 'doğanın çöpçüsü' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Küçük Akbaba, Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Yol kenarında yiyecek ararken görüntülenen Küçük Akbaba, uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yiyecek aradı. Rengiyle dikkatleri üzerine çeken Küçük Akbaba, daha sonra semada uçarak gözden kayboldu.

Araziye inen boz ayıya ayıamca diye seslendi

Kış uykusundan uyanan bozayılar yiyecek için araziye çıktı. Yedigöl Mahallesi yaylasında ortaya çıkan ayı, doğasever Bülent Erkan tarafından görüntülendi. Bahar mevsimiyle birlikte kış uykusunda olan bozayılar da doğaya çıkmaya ve kendilerini göstermeye başladı. Doğasever Bülent Erkan yaylada gezerken bir bozayı ile karşılaştı. Boz ayıya "Ayı amca" diye seslenen Bülent Erkan bir süre ayıyı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldı. Erkan, "Gözlemimiz devam ediyor. Tepenin arkasında başka bozayılar da olabilir. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Seslendim açığa çıksın diye ama gizlendi" diye konuştu.