Mudurnu ilçesinde bir ahır cayır cayır yandı!

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Mustafa Denizli’ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın başladı. Samanlıkta çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının alevleri hemen bitişiğinde bulunan ahır, fırın evi ve diğer samanlığa sıçradı. Alevlerin giderek büyüdüğü yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın daha fazla etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. Ahırda bulunan bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, yeni doğan oğlağına gözü gibi bakan Hülya Deniz, oğlağın öldüğünü sandı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü.

Yangın sebebiyle, ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle döndü.