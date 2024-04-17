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Engelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik iş kurma projelerine verilen hibe desteğinin ciddi bir oranda artırıldığını duyurdu. Sağlanan mali desteklerin yüzde 170'e yakın bir artışla 150 bin TL'den 400 bin TL'ye, eski hükümlüler için ise 110 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildi

Engelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı! mask
Engelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı!
Engelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı!
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Kapsamlı destek programları

Engelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı!

Engelliler ve eski hükümlüler, iş kurma, işe uyum sağlama, mesleki eğitim ve rehabilitasyon gibi çeşitli projelerle desteklenmeye devam edecek. Bakan Işıkhan, 2021 yılından itibaren hibe başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını belirterek, bu sayede başvuru sürecinin kolaylaştırıldığını ve daha fazla kişinin desteklerden faydalanabilmesi için erişilebilirliğin artırıldığını ifade etti.

Geçmişten bugüne sağlanan destekler

Engelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı!

Bakanlık, 2014 yılından bu yana engelli vatandaşlara 3 bin 608 projeye toplamda 183 milyon 198 bin 277 TL, eski hükümlülere ise 2 bin 746 projeye 109 milyon 968 bin 815 TL hibe desteği sağlamış. Bu destekler, engellilerin ve eski hükümlülerin iş gücü piyasasına katılımlarını artırmayı ve kendi işlerini kurmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

İdari para cezalarından finanse edilen projelerEngelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı!

Bakan Işıkhan ayrıca, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden alınan idari para cezalarının, çeşitli destek projelerini finanse etmek için kullanıldığını belirtti. 2014 yılından itibaren bu kaynaklarla finanse edilen projeler için toplamda 92.7 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

Sürekli artan destek ve yeni başvuru dönemi

Engelli ve eski hükümlüler için iş kurma hibe desteği büyük oranda artırıldı!

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların desteklenmesi amacıyla başlatılan projeler, dezavantajlı grupların iş gücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak ve onlara kendi işlerini kurma fırsatı sunmak için devam edecek. Bakan, yeni başvuru döneminin bugün başladığını ve 7 Haziran'a kadar süreceğini duyurdu, böylece daha fazla bireyin bu fırsatlardan yararlanması hedefleniyor.

# eğitim

17 Nis 2024 - 15:29 - Güncel

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