- Güncel

MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde sandıktan çıkamayan MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, gönülleri fethederek gerçek zaferi kazandı. Seçimi kazanamadığı için küsüp köşesine çekilmeyen Durak, yaptığı ziyaretler ve şehre astırdığı billboardlar ile halkın gönlünü kazanmaya devam ediyor…

MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi mask
MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi
MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Bolu Yerel Seçimlerinde kaybeden MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, başkanlık koltuğunu kazanamasa da halkın gönlünde zafer kazandı. Seçim sonrası duruşu ve etkinlikleriyle dikkat çeken Durak, Bolu halkına teşekkür mesajlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.

Bolu'da İlhan Durak'ın gönüllerdeki zaferi

MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi

31 Mart 2024 yerel seçimleri, Bolu Belediye Başkanlığı için büyük bir rekabet sahnesiydi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden İlhan Durak, belediye başkanlığını kazanamamış olabilir, ancak Bolu halkının gönüllerini fethetmeyi başardı. Rakipleri AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol ve İl Başkanı Suat Güner'in seçim sonuçları karşısında sessiz kalmasına karşın, Durak, başkan olamasa da bir zafer elde etti.

İlhan Durak nasıl bir fark yarattı?

MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi

Seçimlerin ardından İlhan Durak, proaktif bir tutum sergileyerek Bolu'daki halkla ilişkilerini güçlendirdi. Seçim sonrası ilk iş olarak basın açıklaması yapan Durak, Bolu'nun sorunlarına içtenlikle eğileceklerini ve çözüm yolları arayacaklarını ifade etti. Bu açıklama, Durak'ın liderlik anlayışının ve Bolu halkıyla olan bağının bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

‘Teşekkürler Bolu’ bir iletişim başarısı

MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi

İlhan Durak'ın seçim sonrası yaptığı ziyaretler ve şehir genelinde astırdığı bilbordlar, onun Bolu halkıyla olan güçlü bağını pekiştirdi. Bilbordlarda yer alan "Küsmeyiz, gücenmeyiz; biz hala sizlerle beraberiz, birlikteyiz... Teşekkürler Bolu" ifadeleri, Durak'ın seçim sonuçlarına rağmen halkla iç içe olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bolu halkının tepkileri

MHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi

Bolu halkı, Durak'ın bu olumlu ve birleştirici tutumuna büyük takdir gösterdi. Seçim sonrası dönemde Durak'ın yürüttüğü kampanyalar ve iletişim stratejisi, gerçek bir liderin nasıl davranması gerektiğini gösterdi. Vatandaşlar, Durak'ın bu tutumunu "gerçek zaferin bu olduğunu" söyleyerek yüksek sesle destekledi.

Bolu'da siyasi rekabet ve İlhan Durak'ın pozisyonuMHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi

Seçimler, genellikle siyasi partiler arası rekabetin yoğun yaşandığı dönemlerdir. Ancak İlhan Durak, siyasi rekabeti aşarak, insan odaklı bir yaklaşım sergileyerek farkını ortaya koydu. Bolu'da, seçim sürecinin ardından halkla ilişkilerini güçlendirerek, siyasi bir figürden ziyade, halkın yanında duran bir lider olarak kendini konumlandırdı.

İlerisi İçin Bolu ve İlhan DurakMHP Adayı İlhan Durak’ın gerçek zaferi

İlhan Durak'ın seçim sonrası sergilediği bu olumlu tutum ve etkinlikler, onun siyasi kariyeri için yeni kapılar açabilir. Bolu halkıyla kurduğu güçlü bağlar ve gösterdiği liderlik özellikleri, gelecekteki seçimlerde ona avantaj sağlayabilir. Durak, Bolu için yapacak daha çok iş olduğunun ve halkla birlikte yürünecek daha çok yol olduğunun farkında.

# AK Parti, belediye, açıklama

17 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL