Bolu Paşaköy'de icradan satışa çıkarılan 499 m² arsa fırsatı

Arsanın Detayları ve Satış Şartları

Bu değerli arsanın özellikleri, Bolu şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çekiyor. Paşaköy Mahallesi, 3622 ada, 4 parselde bulunan arsa, toplam 499,93 m² yüz ölçümüne sahip. İcradan satışa sunulan taşınmazın muhammen değeri 874,877.50 TL olarak belirlenmiş ve üzerinden %10 KDV oranı uygulanacaktır.

Yatırımcılar İçin Benzersiz Fırsat

Bu arsa, hem yerleşim hem de ticari projeler için uygun bir zemin sunmakta olup, Bolu'nun gelişen bölgelerinden birinde yer almaktadır. Alıcılar, taşınmazın detaylarına ve artırma şartlarına ilan.gov.tr üzerinden ulaşarak, yatırımlarını şekillendirebilirler.

Paşaköy Mahallesi'nde icradan satışa sunulan bu arsa, Bolu'nun merkezinde, stratejik bir konumda yer almakta ve yatırımcılara değerli bir fırsat sunmaktadır. Arsa, uygun fiyatı ve geniş kullanım olanakları ile dikkat çekiyor. Bolu Paşaköy Mahallesi'nde icradan satışa çıkarılan 499 m² arsa, yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsat!