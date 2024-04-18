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Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyümesi, ihracat artışı ve enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşunu vurguladı. İstihdam artışı ve cari açıkta iyileşme ile Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına dair detaylar haberimizde…

Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış! mask
Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!
Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl sonuçlandırılan Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarına değinen Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılını yüzde 4,5'lik büyüme oranı ile tamamladığını ve kişi başına düşen gelirin 13 bin doları aştığını belirtti.

Türkiye’nin ekonomik yükselişi

Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında basına konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik durumu ve enflasyonla mücadele üzerine önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçtiğimiz yıl sonuçlandırılan Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarına değindi. Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılını yüzde 4,5'lik büyüme oranı ile tamamladığını ve kişi başına düşen gelirin 13 bin doları aştığını belirtti.

İhracat ve ithalat performansı

Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ihracatının artarak devam ettiğini, 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracatın önceki yıla göre yüzde 3,6 artışla 63,7 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, ithalatta gözlemlenen aylık azalış trendinin de ülke ekonomisine olumlu yansımalar sağladığını belirtti. Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaret dengesinin güçlenmeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Enflasyonla mücadelede kararlılık

Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!

Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda kararlı bir tavır sergilediklerini ve palyatif çözümler yerine kalıcı çözümler üreterek, enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu duruşun, ülke ekonomisi için uzun vadede önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini beklediklerini dile getirdi.

İstihdam ve işsizlik oranlarıBüyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!

İstihdam piyasası üzerine de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, istihdamın mevsim etkilerinden arındırıldığında yıllık bazda 1 milyon 156 bin kişi artarak 32,4 milyona ulaştığını açıkladı. Aynı zamanda işsizlik oranının yüzde 8,7 olarak gerçekleştiğini belirten Erdoğan, istihdam piyasasının güçlü bir ivme gösterdiğini vurguladı.

Cari açık ve ekonomik bağımsızlık

Türkiye'nin cari açık performansı üzerine konuşan Cumhurbaşkanı, ocak ayı itibarıyla yıllık cari açığın 15 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolara gerilediğini ifade etti. Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise 34,6 milyar dolarlık cari fazla elde edildiğini belirtti. Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını pekiştirecek adımlar attığını gösteriyor.

Enerji kaynaklarının geliştirilmesi

Büyümeye devam ediyoruz! Kişi başına düşen gelir 13 bin doları aşmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve yerli kaynakları daha fazla kullanmak adına yapılan çalışmalara değindi. Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı keşiflerinin Türkiye'nin enerji sektöründe özgüven kazanmasını sağladığını, ve bu sayede enerji bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

Türkiye'nin savunma sanayii başarıları

Savunma sanayii alanındaki gelişmeleri de dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin 185 ülkeye savunma sanayii ürünleri ihraç ettiğini ve bu ürünlerin çeşitliliğinin 230'u bulduğunu belirtti. Bu başarıların, Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlığını artırdığını ve uluslararası alanda itibarını güçlendirdiğini gösteriyor.

# durumu, Türkiye

18 Nis 2024 - 00:00 - Ekonomi

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