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Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı

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Bolu’nun denize açılan kapısı Akçakca’da balıkçılar teknelerini karaya çekti. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, 15 Nisan'dan 31 Ağustos 2024 tarihine kadar bölgedeki karasularda trol avcılığı yasaklandı. Bu yasak, dip trolu yöntemiyle yapılan avcılığı kapsıyor ve deniz ekosistemini koruma amacı taşıyor.

Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı mask
Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı
Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı
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Avcılıkta yasaklanan yöntemler ve bölgeler

Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı

Türkiye'de su ürünleri avcılığı üzerindeki düzenlemeler, özellikle Düzce İli ve çevresindeki karasularında belirli dönemlerde avlanmayı sınırlıyor. Yasaklar sadece trol avcılığı ile sınırlı kalmıyor. Ayrıca, çevirme ağları ile yapılan avcılık ve kıyı sürütme ağları kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi avlanma yöntemi yasak altına alındı.

Su avcılığı buralarda tamamen yasak

Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı

Özellikle, Akçakoca İlçesi Melenağzı köyü ve çevresindeki 500 metrelik bir alanda su ürünleri avcılığı tamamen yasak. Bu yasaklar, su ürünlerinin üreme dönemlerini korumak ve deniz biyoçeşitliliğini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için önem taşıyor.

Yasaklarla ilgili istisnalar

Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, bazı avlanma araçları için istisnalar tanıdı. Olta, uzatma ve parakete gibi geleneksel avlanma yöntemleri ile avcılık yapılmasına izin veriliyor. Bu yöntemler, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğini tehdit etmediği sürece serbest bırakılmış durumda.

Denetimler ve ceza uygulamalarıBolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, il genelinde yapılan denetimler hakkında bilgi verdi. 2023-2024 av sezonu boyunca gerçekleştirilen 677 denetimde, mevzuata aykırı davranışlar tespit edilmiş ve toplamda 67,918 TL tutarında idari para cezası uygulanmış. Bu denetimler, yasalara uyumun sağlanması ve deniz kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıyor.

Balıkçılara önerilerBolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı

Denetimler ve yasaklar, denizlerdeki su ürünleri kalitesini ve stoklarını korumak için elzem. Balıkçıların yasaklara uyması, balıkların en az bir kere üremelerine olanak tanıyarak, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasını sağlayacak. Balıkçıların bu sorumluluğu yerine getirmeleri, deniz ekosistemlerinin sağlığı için kritik öneme sahip.

Sürdürülebilir balıkçılık için adımlarBolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da yasak başladı

Türkiye'nin su ürünleri avcılığına yönelik yasaklar ve denetimler, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının önemini vurguluyor. Bu adımlar, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan deniz kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor. Sürdürülebilir avcılık, denizlerin gelecek nesiller tarafından da kullanılabilmesi için şart.

# Türkiye, tarım, deniz

18 Nis 2024 - 08:00 - Güncel

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