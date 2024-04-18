Milli Emlak, Bolu, Ankara ve Tekirdağ'da 24 arsa ve araziyi %20 indirimle satışa çıkarıyor. 29 ve 30 Nisan'da gerçekleşecek ihalelerle büyük fırsatlar sizi bekliyor!

Bolu Mengen'de İmar Fırsatı
Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan 2 adet ham toprak vasfındaki araziler, 29 Nisan 2024'te gerçekleşecek olan ihale ile satışa sunulacak. 220 metrekareden 1.425 metrekareye kadar değişen bu araziler, 77 bin TL ile 356 bin 250 TL arasında fiyatlandırılmış olup, hem yatırımcılar hem de bölge halkı için büyük bir fırsat sunuyor.
Ankara Polatlı'da Geniş Arazi Seçenekleri
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 20 adet arsa ve arazi yine Milli Emlak tarafından ihaleye çıkarılıyor. 30 Nisan'da yapılacak olan bu ihalede, 505,01 metrekare büyüklüğünden başlayan araziler, 54 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu arazilerin en yükseği 1 milyon 858 bin TL'ye kadar fiyatlandırılmış.
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde Lüks Arazi Seçenekleri
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Sultanköy'de bulunan 2 adet arsa, 30 Nisan'da ihaleye çıkacak. 131,83 metrekareden 233,33 metrekareye kadar olan bu araziler, 1 milyon 923 bin TL ile 3 milyon 345 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
Bu indirimli arazi satışları, Bolu, Ankara ve Tekirdağ'daki gayrimenkul yatırımcıları için benzersiz bir fırsat sunmakta. Yatırımcılar, uygun fiyatlarla geniş arazilere sahip olma şansını yakalarken, bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacaklar.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.