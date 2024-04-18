Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

Son dönemde küresel etkilerle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, sahte altın üretimini de artırmış durumda. Yatırımcıların ve tüketicilerin bu durum karşısında daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor…

Merdiven altı altına dikkat!

Piyasadaki bu dalgalanmalar, özellikle merdiven altı üretim yapan sahtekarları cesaretlendiriyor. Bu nedenle, altın alırken bilinçli hareket etmek ve güvenilir yöntemlerle doğruluğunu test etmek büyük önem taşıyor.

Altın testi yapmanın önemi ve yöntemleri

Altın alırken karşılaşılabilecek sahtecilik olaylarına karşı uzmanlar, altının gerçekliğini test etme yöntemlerini vurguluyor. Kuyumcu Yusuf Yaşar gibi deneyimli uzmanlar, altının sesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gerçek altın tok ve net bir ses verirken, sahte olanlar farklı bir ses tonuna sahiptir. Ayrıca, altın esnemesi ve özgül ağırlığı da sahteciliği anlamada kilit rol oynar. Gerçek altın ağırken, sahteler genellikle daha hafiftir.

Altın alırken görsel ve fiziksel kontroller

Görsel inceleme, altın alımında ilk başvurulan yöntemlerden biridir. Sahte altınlar genellikle gerçeğine çok benzer görünse de, detaylı bir incelemeyle fark edilebilir. Kuyumcular, altının rengini ve parlaklığını inceleyerek sahtecilik belirtilerini saptayabilir. Ayrıca, mihenk taşı testi de oldukça etkili bir yöntemdir. Bu testte, altın mihenk taşına sürüldüğünde gerçek altın iz bırakmazken, sahte olanlar iz bırakır.

Düğün sezonunda altın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın alımının arttığı bu dönemlerde, sahtecilik vakalarına karşı extra önlemler almak gerekiyor. Kuyumcu Yusuf Yaşar, altın alırken bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmanın önemini vurguluyor. Özellikle hastane önleri gibi kalabalık yerlerde, "paraya sıkıştım" diyerek ucuz altın teklif eden şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlardan altın alırken uyarılar

Altın alırken kesinlikle güvenilir kuyumcular ve tanınmış satıcılar tercih edilmelidir. Sahte altın satıcıları genellikle kalabalık ve karışık ortamları seçer. Bu yüzden, ayaküstü yapılan satış tekliflerine karşı dikkatli olunmalı ve altın alımı için acele edilmemelidir. Altının dünya genelinde belirli bir standardı ve fiyatı olduğu unutulmamalıdır; bu nedenle "ucuz" olarak sunulan altın teklifleri şüphe uyandırmalıdır.

Altın alımında son düşünceler

Altın yatırımı yaparken, alım satım işlemleri sırasında dikkatli olmak ve bilinçli hareket etmek, mağduriyeti önlemenin anahtarıdır. Uzmanlar, altın alırken yapılan testlerin ve güvenilir kaynaklardan satın almanın, dolandırıcılık riskini azalttığı konusunda hemfikir.