- Ekonomi

Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Küresel piyasadaki dalgalanmalarla artan altın fiyatları, sahtecilik vakalarını da beraberinde getirdi. Gerçek altını sahtesinden ayırmanın yöntemleri ve altın alırken dikkat edilmesi gerekenler bu rehberde.

Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor mask
Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor
Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde küresel etkilerle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, sahte altın üretimini de artırmış durumda. Yatırımcıların ve tüketicilerin bu durum karşısında daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor…

Merdiven altı altına dikkat!

Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

Piyasadaki bu dalgalanmalar, özellikle merdiven altı üretim yapan sahtekarları cesaretlendiriyor. Bu nedenle, altın alırken bilinçli hareket etmek ve güvenilir yöntemlerle doğruluğunu test etmek büyük önem taşıyor.

Altın testi yapmanın önemi ve yöntemleri

Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

Altın alırken karşılaşılabilecek sahtecilik olaylarına karşı uzmanlar, altının gerçekliğini test etme yöntemlerini vurguluyor. Kuyumcu Yusuf Yaşar gibi deneyimli uzmanlar, altının sesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gerçek altın tok ve net bir ses verirken, sahte olanlar farklı bir ses tonuna sahiptir. Ayrıca, altın esnemesi ve özgül ağırlığı da sahteciliği anlamada kilit rol oynar. Gerçek altın ağırken, sahteler genellikle daha hafiftir.

Altın alırken görsel ve fiziksel kontroller

Altın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

Görsel inceleme, altın alımında ilk başvurulan yöntemlerden biridir. Sahte altınlar genellikle gerçeğine çok benzer görünse de, detaylı bir incelemeyle fark edilebilir. Kuyumcular, altının rengini ve parlaklığını inceleyerek sahtecilik belirtilerini saptayabilir. Ayrıca, mihenk taşı testi de oldukça etkili bir yöntemdir. Bu testte, altın mihenk taşına sürüldüğünde gerçek altın iz bırakmazken, sahte olanlar iz bırakır.

Düğün sezonunda altın alırken dikkat edilmesi gerekenlerAltın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın alımının arttığı bu dönemlerde, sahtecilik vakalarına karşı extra önlemler almak gerekiyor. Kuyumcu Yusuf Yaşar, altın alırken bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmanın önemini vurguluyor. Özellikle hastane önleri gibi kalabalık yerlerde, "paraya sıkıştım" diyerek ucuz altın teklif eden şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlardan altın alırken uyarılarAltın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

Altın alırken kesinlikle güvenilir kuyumcular ve tanınmış satıcılar tercih edilmelidir. Sahte altın satıcıları genellikle kalabalık ve karışık ortamları seçer. Bu yüzden, ayaküstü yapılan satış tekliflerine karşı dikkatli olunmalı ve altın alımı için acele edilmemelidir. Altının dünya genelinde belirli bir standardı ve fiyatı olduğu unutulmamalıdır; bu nedenle "ucuz" olarak sunulan altın teklifleri şüphe uyandırmalıdır.

Altın alımında son düşüncelerAltın fiyatlarındaki artış dolandırıcılığı tetikliyor

Altın yatırımı yaparken, alım satım işlemleri sırasında dikkatli olmak ve bilinçli hareket etmek, mağduriyeti önlemenin anahtarıdır. Uzmanlar, altın alırken yapılan testlerin ve güvenilir kaynaklardan satın almanın, dolandırıcılık riskini azalttığı konusunda hemfikir.

18 Nis 2024 - 10:00 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL