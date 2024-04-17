17 Nis 2024 - 20:43- Sağlık G:

Bolu Türk Sağlık-Sen'den baskı altında direniş çağrısı

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Bolu'da Türk Sağlık-Sen üyelerine yönelik artan baskılara karşı direniş çağrısı yapıldı. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek işten çekilme teklifleri ve idareci destekli haksızlıklar ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı…

Bolu Türk Sağlık-Sen'den baskı altında direniş çağrısı mask
Bolu Türk Sağlık-Sen'den baskı altında direniş çağrısı
Bolu Türk Sağlık-Sen'den baskı altında direniş çağrısı
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Bolu Türk Sağlık-Sen: baskılara karşı duruş ve direniş

Bolu'daki Türk Sağlık-Sen üyeleri, sendikaya yönelik artan baskılara karşı duruşlarını güçlendiriyor. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, sağlık çalışanlarına yönelik adaletsizlik ve baskıların arttığını belirtti ve vicdan sahibi herkesin bu duruma karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Bolu Türk Sağlık-Sen'den baskı altında direniş çağrısı

Yükselen baskılara karşı çıkıyorlar

Türk Sağlık-Sen'in Bolu'daki etkinliği bazı çevreler tarafından olumsuz karşılanıyor. Özellikle idareciler, sendika temsilcilerine "İşyerinde çalışmayın, beyaz dilekçe ile istifa edin" gibi baskılar yaparak çalışanların hem maaşını hem de sosyal haklarını tehlikeye atıyor. 

Bolu Türk Sağlık-Sen'den baskı altında direniş çağrısı

Yönetim destekli adaletsizlikler

Bazı idarecilerin adaletsiz uygulamalara göz yumduğu, hatta destek verdiği gözlemleniyor. Diğer yandan bazı yöneticiler ise bu adaletsizliklere karşı çıkmayarak durumu daha da kötüleştiriyor. Bu durum, çalışma ortamında ciddi sorunlara yol açıyor.

Bolu Türk Sağlık-Sen'den baskı altında direniş çağrısı

İş yükü ve çalışma ahlakı

İşten çekilme teşvikleri, iş yerlerinde kalan çalışanların üzerindeki yükü artırıyor ve genel moral yapısını olumsuz etkiliyor. Bu durum, verimlilik ve çalışma ahlakını doğrudan tehdit ediyor. Adalet vevicdan çağrısı yapan Özübek, adaletsizliklere karşı kampanyalar düzenleyerek toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, her bireyin ve yöneticinin bu adaletsizlikler karşısında sorumlu olduğunu ve ilahi adaletten kaçılamayacağını hatırlatıyor.

Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi, adaletsiz uygulamalara karşı daha aktif mücadele edeceğini duyurdu. Özübek ve ekibi, adaletli bir çalışma ortamı sağlamak için toplumun desteğini bekliyor. Bu zorlu süreçte, baskılara karşı duruş sergileyerek çalışan haklarının korunmasına yönelik önemli adımlar atılması planlanıyor.

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17 Nis 2024 - 20:43 Bolu/ Bolu- Sağlık

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