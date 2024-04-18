Boluspor’u İstanbul’a o isim götürecek…

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında, 20 Nisan Cumartesi günü, İstanbul'daki Eyüpspor ile kritik bir deplasman maçına çıkacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde, kafile başkanlığı görevine Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Atatürk Stadyumu ve Sahalar Sorumlusu olan Halil İbrahim Yavaş getirildi.

Halil İbrahim Yavaş kimdir?

Halil İbrahim Yavaş, uzun yıllardır Boluspor içerisinde çeşitli görevler üstlenmiş bir isim. Kulübün yönetim kurulunda etkin bir rol alan Yavaş, aynı zamanda Atatürk Stadyumu ve sahaların sorumluluğunu da yürütmekte. Yavaş'ın tecrübesi ve futbola olan bağlılığı, bu tür önemli maçlar öncesinde takıma büyük bir güven veriyor.

Maç öncesi beklentiler

Boluspor, ligdeki konumunu sağlamlaştırmak ve üst sıralara tırmanmak adına Eyüpspor karşısında kritik puanlar arayacak. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Yavaş'ın kafile başkanı olarak atandığı duyuruldu. Açıklamada, “Trendyol 1. Lig 31. Haftasında oynayacağımız Eyüpspor karşılaşmasının Kafile Başkanı Yönetim Kurulu Üyemiz Halil İbrahim YAVAŞ olmuştur. Desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyemiz Halil İbrahim YAVAŞ'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Destek ve teşekkür mesajı

Kulüp, Yavaş'a duyduğu güveni ve takdiri açıkça dile getirerek, onun bu zorlu deplasman öncesinde takıma vereceği moral ve desteğin önemine dikkat çekti. Boluspor, Halil İbrahim Yavaş liderliğinde Eyüpspor maçına yüksek motivasyonla hazırlanıyor.