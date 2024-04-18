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Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…

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Bolu başta olmak üzere Batı Karadeniz, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde…

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak… mask
Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…
Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve daha birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli yağışlar ve rüzgar hızları haberimizde…

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…

İşte şehir şehir hava durumu ve beklenen sıcaklıklar!

Türkiye'nin birçok bölgesinde hava durumu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla değişiklik gösterecek. Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum ve Sivas çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri bu değişikliklerden etkilenecek. Özellikle Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…

Çığ tehlikesine dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların ve ilgili kurumların bu bölgelerde daha dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmekte.

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…

Sıcaklık değişimleri ve rüzgar durumu

Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacakken, diğer yerlerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Ancak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarlar genellikle güney yönlerden eserken, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden esmesi bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtınalar (40-70, yer yer 80 kilometre/saat) yaşanabilir.

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…

Şehir şehir en yüksek sıcaklıklar ve hava durumu

Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. İstanbul'da ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla 21 derece olarak ölçülecek. İzmir'de 25 derece beklenirken, parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirilecek. Adana'da az bulutlu başlayan hava, zamanla parçalı ve çok bulutlu hale gelecek ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla sıcaklık 33 dereceyi bulacak.

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…

İl il devam eden hava durumu

Antalya 24 derece ile parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun, parçalı ve az bulutlu başlayıp, öğle saatlerinde çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava ile 33 dereceyi görecek. Trabzon parçalı ve az bulutlu, 29 derece; Erzurum ise parçalı ve az bulutlu başlayıp, öğle saatlerinde çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava ile 20 derece olacak. Diyarbakır'da ise hava az bulutlu ve açık olacak, sıcaklık 27 derece olarak ölçülecek.

Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış olacak…

# durumu, Türkiye, hava

18 Nis 2024 - 10:40 Bolu- Güncel

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