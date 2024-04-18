- Güncel

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi, okullar ve özel sektör tatil edilir mi? 22 Nisan'da çalışma saatleri nasıl olacak? İşte tüm detaylarla 23 ve 22 Nisan resmi tatil bilgileri…

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü? mask
23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?
23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşkuyla kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Bu özel gün, hem ulusal hem de resmi bir tatil olarak kabul edilmekte ve geniş çaplı kutlamalar yapılmaktadır. Resmi daireler, okullar ve birçok iş yeri kapalı olacaktır. Özel sektörde de bu gün için resmi tatil uygulaması geçerli olup, çalışmak zorunda kalanlar ekstra mesai ücreti alma hakkına sahiptir.

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?

Üniversiteler ve liseler de tatil

23 Nisan tarihinde üniversiteler, liseler ve diğer eğitim kurumları da tatil edilir. Öğrenciler ve öğretim görevlileri için bu gün, resmi tatiller arasında yer almakta ve eğitim öğretime ara verilmektedir. Bu, öğrencilerin bayram coşkusuna katılabilmeleri için büyük bir fırsattır.

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?

22 Nisan çalışma düzeni

22 Nisan tarihinde ise resmi bir tatil uygulaması bulunmamaktadır. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda belirtildiği üzere, 22 Nisan günü yarım gün çalışma veya tatil olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle, normal iş günü prosedürleri uygulanacak ve iş yerleri rutin çalışma saatlerine devam edecektir.

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?

Resmi tatiller ve diğer önemli günler

Türkiye'de yıl boyunca kutlanan diğer resmi ve ulusal bayramlar arasında 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günler bulunmaktadır. Ayrıca, dini bayramlar olan Kurban ve Ramazan Bayramları da resmi tatiller arasında yer almakta ve bu günlerde de iş yerleri genellikle kapalı olmaktadır.

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?

23 Nisan kutlamaları nasıl yapılır?

23 Nisan kutlamaları, çeşitli etkinlikler ve törenlerle renklenir. Çocuklar bu günü kutlamaların merkezinde yer alırken, meydanlarda ve okullarda çeşitli gösteriler düzenlenir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda dünya genelinde de Türkiye tarafından çeşitli etkinliklerle tanıtılan bir bayramdır.

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?

23 Nisan, Türkiye'de eğitimden iş dünyasına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren resmi bir tatil olup, bu özel gün tüm yurtta coşkuyla kutlanır. 22 Nisan ise normal bir iş günü olarak devam eder ve özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda tatil ve çalışma planlarını yapabilirler.

23 Nisan’da Resmi Tatil olacak mı? 22 Nisan yarım gün mü?

2024 Resmi tatiller

23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı

# Türkiye, Türk, eğitim, çocuk, Atatürk

18 Nis 2024 - 12:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL