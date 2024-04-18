18 Nis 2024 - 14:00- Güncel G:

Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!

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Karayolları genel müdürlüğü yurt genelinde bakım onarım çalışması yapılan yollar ile ilgili olarak son durumu paylaştı. Yola çıkacak sürücüler için önemli uyarıların bulunduğu yol durum bülteninde bakım onarım yapılan güzergahların son durumu ve kapalı yollar ile ilgili önemli uyarılar bulunuyor.

Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var! mask
Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!
Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!
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İzmit ve Bolu yol durumu

TEM Otoyolunun Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sınırı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48.km.leri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli ve düşük hızda seyir etmeleri tavsiyesi yapılıyor.

Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!

Bursa ve Ayancık yol durumu

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağındaki dönel kavşağın bulunduğu kesimden tek yön olarak sağlanmaktadır.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

 

Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!

Afyon, Manisa ve Antalya yol durumu

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Manisa-Turgutlu yolunun 10-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya-Serik yolunun 0-15.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerinde üstyapı bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!

Çanakkale ve Rize yol durumu

Çanakkale-Çan yolunun 17-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64.km.leri arasında yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!

# durumu, yol

18 Nis 2024 - 14:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sebenlee - 2 Ayda bir köprüyü yapamayan beceriksizlere selam olsun!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 15:35

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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