Mudurnu yolu hala trafiğe kapalı; Bolu, Sakarya, Çorum ve Tokat’a ise acil uyarılar var!

İzmit ve Bolu yol durumu

TEM Otoyolunun Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sınırı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48.km.leri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli ve düşük hızda seyir etmeleri tavsiyesi yapılıyor.

Bursa ve Ayancık yol durumu

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağındaki dönel kavşağın bulunduğu kesimden tek yön olarak sağlanmaktadır.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyon, Manisa ve Antalya yol durumu

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Manisa-Turgutlu yolunun 10-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya-Serik yolunun 0-15.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerinde üstyapı bakım onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Çanakkale ve Rize yol durumu

Çanakkale-Çan yolunun 17-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-64.km.leri arasında yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.