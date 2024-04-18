Batı Karadeniz’de online müzayedeyle arsa sahibi olun!

Samsun'da kentsel dönüşüm fırsatları başladı

Türkiye'nin yeşil cenneti Samsun, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın yeni projesi ile yatırımcıların radarına oturdu. Toplam 314 adet çeşitli niteliklerdeki arsa, cazip ödeme koşulları ile satışa sunuluyor. Samsun'daki bu arsalar, yatırımcılara %25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme imkanıyla ulaşacak. Ek olarak, peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı da sunulmaktadır.

Nerede ve ne zaman? Müzayede detayları

Bu büyük satış fırsatı, 30 Nisan Salı günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek müzayede ile zirveye ulaşacak. Müzayedenin hem Ankara'daki Holiday Inn Hotel Çankaya'da hem de Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'unda yüz yüze gerçekleşmesi planlanmaktadır. İlgilenen yatırımcılar, aynı zamanda "emlakmuzayede" internet sitesi üzerinden online olarak da teklif verebilecekler.

Online müzayedeye nasıl katılabilirsiniz?

Yatırımcılar için sunulan bu kolaylıkla, Türkiye'nin her yerinden müzayedeye katılım sağlamak mümkün. Online katılım ve teklif verme süreci hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili web sitesi ziyaret edilebilir ya da 0212 608 15 00 numaralı telefon hattından detaylı bilgi edinilebilir.

Yatırımcıların gözünden büyük fırsat

Olgun Aydoğan gibi Samsun'da arsa sahibi olmayı düşünen pek çok kişi, bu projeden büyük heyecan duyuyor. Aydoğan, müzayede sayesinde belki de hayatının yatırımını yapacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade ediyor. İnşaat karşılığı daire veya uzun vadeli bir yatırım planıyla, bu arsalar değerlendirilebilir.

Katılım için son çağrı

Kadriye Arslan gibi deneyimli yatırımcılar da bu tür fırsatları değerlendirmek isteyenlere çağrıda bulunuyor. Arslan, Samsun'dan arsa almanın, günümüz ekonomik koşullarında en güvenilir yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak, herkesi müzayedeye katılmaya davet ediyor.