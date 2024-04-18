Göz ovuşturmanın bilinmeyen zararları!

Göz ovuşturmanın zararları nelerdir?

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Yamiç, göz ovuşturma alışkanlığının çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Sık yapılan bu hareket, mikropların göze taşınmasına neden olarak enfeksiyon riskini artırır. Ayrıca, göze uygulanan aşırı baskı sonucunda retina hasarı, alerjik reaksiyonlar, göz kuruluğu ve göz yüzeyinde travmalar gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Dr. Yamiç, göz ovuşturmanın keratokonus gibi kornea hastalıklarının gelişimine katkıda bulunabileceğini de belirtiyor.

Keratokonus nedir?

Keratokonus, gözün ön bölümündeki korneanın öne doğru sivrilerek koni şekline dönüşmesidir. Bu hastalık, genellikle genetik faktörlere bağlı olarak gelişir ve ilerleyici miyop ve astigmat gibi görme bozukluklarına neden olur. Op. Dr. Yamiç, hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini ve zamanla kötüleşebileceğini ifade ediyor.

Keratokonus belirtileri

Hastalığın ilk belirtileri arasında görüşte hafif bulanıklık, düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi ve ışığa karşı artan hassasiyet bulunur. İleri aşamalarda ise görme bozukluğunun yanı sıra miyop ve astigmatizm belirtileri artar, ve korneanın şekli değiştiği için kontakt lensler göze tam oturmayabilir.

Keratokonusun ilerlemesi ve etkileri

Op. Dr. Yamiç'e göre, keratokonus genellikle 10 ila 20 yaşları arasında ortaya çıkar ve bu dönemde gözlerin gelişimi devam ettiği için hastalık hızla ilerleyebilir. Her iki gözü de etkileyebilen bu hastalık, zamanla gözde kızarıklık ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Hastalık ilerledikçe, kornea aniden şişebilir ve skarlaşma meydana gelerek görüş daha da bozulabilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Keratokonusun tedavisi, hastalığın evresine ve hastanın yaşına göre değişiklik gösterir. Müdahale seçenekleri arasında korneal çapraz bağlanma, korneal halka implantasyonu, PTK ve hibrit lazer tedavileri, sert ve hibrit kontakt lensler ile kornea nakli bulunmaktadır. Op. Dr. Yamiç, bu tedavilerin hastalığın ilerlemesini durdurabileceğini ve görme kalitesini korumak için etkili olduğunu belirtiyor.

Nasıl korunabiliriz?

Göz sağlığını korumak için, göz ovuşturma alışkanlığından kaçınmak önemlidir. Ellerin sık sık yıkanması ve göze temas etmeden önce dezenfekte edilmesi gerekir. Ayrıca, alerjik reaksiyonları önlemek için alerjenlerden uzak durulmalı ve göz kuruluğu yaşayanlar için uygun göz damlaları kullanılmalıdır.