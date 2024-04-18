Sümer mahallesinde ki kazada iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyreden Savaş K. yönetimindeki 16 BEF 330 plakalı motosiklet, ara caddeden kavşağa girmekte olan Emirhan M. idaresindeki 34 HS 9229 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yolda savrularak yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Savaş K. hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.