2023 Yılında Bolu'daki Doğa Koruma ekipleri, 206 hayvana can suyu oldu...

Bolu’da doğada yaralı bulunan veya görülen yaban hayvanlarına yönelik 2022'de 132 olan ihbar sayısı, 2023'te 206'ya yükseldi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bu artışın iklim değişikliği ve yaban hayvanlarının beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerden kaynaklandığı belirtildi. Şube müdürlüğü tarafından tedavisi ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen yaban hayvanı sayısında da artış yaşandı. 2022'de 115 iken 2023'te 162'ye çıktı. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi önemli bir rol oynadı.

67 yaralı yaban hayvanı hayatını kaybetti

Toplamda 130 hayvan doğaya geri salındı, 9'u hayvanat bahçelerine teslim edildi, ancak 67'si hayatını kaybetti. Bu hayvanlar arasında sansar, su samuru, tilki, ayı, yılan, kızıl geyik ve şah kartalı gibi farklı türler bulundu. Yaban hayvanı-insan etkileşimlerini azaltmak için düzenleyici ve önleyici projeler hayata geçirildi ve hizmet için eğitimler düzenlendi. Şube müdürlüğü tarafından 2024 yılında da daha kapsamlı çalışmaların planlandığı belirtildi.