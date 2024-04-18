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Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

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Bolu’da Türkiye'nin önemli milli bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı, dolu dolu etkinliklerle kutlanacak. İl Kutlama Komitesi tarafından açıklanan detaylı program, çocuklar başta olmak üzere tüm Bolu halkının katılımına açık olacak. Bolu Valiliği, bu özel gün için zengin ve çeşitlendirilmiş bir dizi faaliyet hazırladı.

Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı mask
Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı
Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı
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Bolu’da resmi kutlamalar nerede olacak?

Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

Bolu’daki okullar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için kapsamlı hazırlıklara başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, renkli kıyafetler ve çeşitli gösterilerle bayram heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Bolu’da resmi kutlama töreninin yapılacağı 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu ve Cumhuriyet  İlkokulu’nda da hazırlıklar sürüyor…

Bolu’da 23 Nisan heyecanı başladı!

Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

Bolu’daki okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklar başladı. İkinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenci ve öğretmenler, yeniden eğitim yuvalarına döndü. İlk eğitim gününden itibaren, tüm kent genelinde bayram hazırlıkları hissedilir bir heyecanla devam ediyor.

Renkli kıyafetler ve coşkulu provalar

Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

Öğrenciler, renk renk ve çeşit çeşit kıyafetlerle donatılmış olarak, öğretmenlerinin gözetiminde bayram için gösterilerini hazırlıyorlar. Dans gösterileri, şiir dinletileri ve müzikal performanslar, okul koridorlarını şenlendiriyor. Her bir öğrenci, bayramın ruhunu yansıtan bir performans sergilemek için titizlikle çalışıyor.

Bolu'da 23 Nisan kutlama programları açıklandıBolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

Bolu’da Türkiye'nin önemli milli bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı, dolu dolu etkinliklerle kutlanacak. İl Kutlama Komitesi tarafından açıklanan detaylı program, çocuklar başta olmak üzere tüm Bolu halkının katılımına açık olacak. Bolu Valiliği, bu özel gün için zengin ve çeşitlendirilmiş bir dizi faaliyet hazırladı.

Öncü hazırlık faaliyetleri ve kutlama öncesinde yapılacaklar

23 Nisan öncesinde, 30 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında, çeşitli resim ve şiir yarışmaları düzenlenecek. Bu yarışmalar, günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek. Ayrıca, 1-22 Nisan tarihleri arasında, çeşitli okulların spor salonlarında kutlamalara yönelik hazırlıklar ve provolar yapılacak.

Resmi törenler ve özel gösterilerBolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

23 Nisan sabahı, saat 09.15'te başlayacak olan törenler, Arıt Park'ta bayrak, flama ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek. Tören, çeşitli okullardan seçilen öğrencilerin bayrak ve flama taşıması ile başlayacak. Bayrakların göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek törenlerde, halk oyunları gösterileri de sunulacak.

Karaçayır Spor Salonu'nda kutlama töreni

Aynı gün saat 10.10'da Karaçayır Spor Salonu'nda başlayacak olan kutlamalar, öğrenciler ve öğretmenlerin gösterileriyle renklenecek. Spor salonunda düzenlenecek bu etkinlikler, çeşitli okulların koro performansları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile süslenecek.

Gece kutlamaları ve şehir süslemeleriBolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

22 Nisan gecesi, Bolu Belediyesi ve SEDAŞ işbirliğiyle şehrin çeşitli yerlerinde ışıklandırmalar yapılacak. Resmi ve özel kurumlar ile ticarethaneler, bayraklarla süslenecek. Bu süslemeler, bayram atmosferini şehir geneline yaymayı amaçlıyor.

Protokol ve özel görevlendirilen kişiler

Bolu’da okullarda 23 Nisan hazırlıkları başladı

Kutlama programında Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi resmi kurumlar başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş görev alacak. Her bir kurum, belirlenen görevleri yerine getirerek etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Bu kapsamlı program, hem görevliler için emir niteliğinde hem de tüm halk için bir davetiye niteliğinde olacak. Bolu halkı, bu özel günü coşkuyla kutlamak için davet edilmektedir. Belediye Başkanlığı, programı yerel medya aracılığıyla duyuracak.

# Türkiye, eğitim, çocuk, belediye, Bolu Belediyesi, İZZET BAYSAL, Bolu Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

18 Nis 2024 - 21:00 Bolu- Güncel

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