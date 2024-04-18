CHP'li Cahit Çıngı, çay kavgasını yargıya taşıyor

Kutlama gecesinde çıkan tatsızlık mahkeme dosyasına dönüştü

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) içinde, 31 Mart 2024 yerel seçim zaferinin kutlandığı sırada meydana gelen bir çatışma, Bolu'da tanınan siyasetçi Cahit Çıngı'nın hukuki müdahalesiyle yeni bir safhaya ulaştı. Çıngı, partiye af kapsamında geri dönen ve İl Genel Meclis Adayı olan Hüseyin Yıkılmaz tarafından üzerine çay bardağı atılması sonucu yargı yoluna başvurduğunu açıkladı.

Olayın perde arkası

Çıngı, olayın Bolu'daki parti binasında yaşandığını, seçim sonuçlarını değerlendirdikleri bir anda meclis üyesi Hüseyin Yıkılmaz'ın kendisine yönelik hakaretler eşliğinde çay dolu bardağı fırlattığını belirtti. Bardaktan sıçrayan sıcak çay, çevredeki partililerin ve Chp Bolu milletvekilinin üzerine döküldü. Bu olay, kutlamaların gölgesinde kalan ciddi bir anlaşmazlık olarak kayıtlara geçti.

Çıngı'nın sabırlı tavırları ve hukuki süreç

Çıngı, partinin genel sevinç atmosferini bozmamak için olaya ilk etapta sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Ancak durumun ciddiyetini korumak ve çevresinden aldığı destekle birlikte, geçtiğimiz hafta avukatı aracılığıyla Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na resmi bir suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, Yıkılmaz'a karşı partinin il başkanlığına disiplin süreci başlatılması için dilekçe verdi.

Toplumsal destek ve hukuk mücadelesi

Çıngı, hem Bolu'daki hem de Kahramanmaraş'taki vatandaşlardan büyük bir destek gördüğünü ve bu desteğin kendisine olayın takipçisi olma konusunda cesaret verdiğini söyledi. Bu destek, onun adalete olan inancını ve olayın sonuna kadar peşini bırakmama kararlılığını gösterdi.

Adalet vurgusu ve kamuoyundan özür dileme

Çıngı, CHP'nin adalet, hak ve hukuk anlayışını her zaman savunduklarını ve yaşanan bu tür olayların parti değerlerine zarar verdiğini dile getirdi. Olay nedeniyle Bolu halkından özür dileyerek, bu tür olumsuzlukların parti gündemini meşgul etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yargı sürecinin önemi ve parti içi uyumun sağlanması

Çıngı'nın başlattığı yargı süreci, parti içinde disiplin ve adaletin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu süreç, siyasi partilerde iç çatışmaların nasıl çözülebileceğine dair bir örnek teşkil edecek ve Çıngı'nın adalet arayışı, CHP içindeki birlik ve bütünlüğün sağlanması için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çıngı’nın şikayet dilekçesi partinin disiplin kurullarında değerlendirilmeye alındığı da gelen bilgiler arasında.