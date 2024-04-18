Karadeniz’in genç şefleri Bolulu şefler gibi gelecek vadediyor…

Batı Karadeniz'den Samsun'a yöresel lezzetler yarışı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasında bir gastronomi festivali düzenledi. Türkiye'nin her bölgesinde yapılan bu yarışmanın Batı Karadeniz ayağı Samsun'da gerçekleşti. Amasya, Ordu, Tokat ve Sinop gibi şehirlerden gelen öğrenciler, Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hünerlerini sergilediler.

Genç şeflerin yemekleri uzman jüri tarafından değerlendirildi

Öğrenciler, yarışma için hazırladıkları yöresel yemekleri, alanında uzman bir jüri önünde sundu. Jüri üyeleri, yemeklerin tadına bakarak ve sunumları değerlendirerek puanlamalarını yaptı. Sonuçlar, katılımcılar ve izleyiciler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Yarışmada Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Ordu Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Samsun Sema

Cengiz Büberci Okulu ise üçüncü olarak ödüllendirildi.

Gastronomi festivalinin amacı ve önem

Bu yarışmanın amacı, gençlerin yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki yeteneklerini keşfetmek ve Türk mutfağının zengin lezzetlerini vurgulamaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür etkinliklerle öğrencilerin hem pratik becerilerini geliştirmelerini hem de kültürel mirasımızın bir parçası olan yöresel yemeklerin daha geniş kitlelere tanıtılmasını amaçlıyor.

Türkiye genelinde yarışmanın etkisi

Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, Türkiye'nin yedi bölgesinde, dörder koordinatör ilde düzenleniyor. Bu yarışmalar, Türkiye'nin gastronomi turizmine katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışma sonucunda her ilin birincileri 4 Mayıs'ta İstanbul'da Türkiye finaline katılacak. Bu büyük finalde, en iyi yemek belirlenerek, Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması planlanıyor.

Öğrencilerin deneyimleri ve yansımaları

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmanın çok güzel geçtiğini ve zaman zaman heyecanlandıklarını ifade ettiler. Yemeklerini sunarken, anneannelerinden ve babaannelerinden öğrendikleri yöresel tarifleri kullanarak, kültürlerini yansıttıklarını belirttiler. Öğrenciler, bu deneyimden elde ettikleri pratik becerilerin yanı sıra, diğer bölgelerden gelen akranlarıyla bilgi ve kültür alışverişi yapmanın da kıymetli olduğunu vurguladılar.

Gastronomi festivalinin geleceği

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği bu tür yarışmalar, gençler arasında mutfak sanatlarına olan ilgiyi artırmakta ve Türkiye'nin zengin yemek kültürünün gelecek nesiller tarafından sürdürülmesini sağlamaktadır. Festival, Türk mutfağının dünya literatüründe hak ettiği yeri bulması için önemli bir adım olarak görülüyor.