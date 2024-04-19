23 Nisan konserinde depremzedeler için tek yürek! Oyuncağını al gel!

Bolu’dan depremzedelere umut ışığı

Bolu Belediyesi, müzik ve yardımseverliği bir araya getirerek, Kahramanmaraş depremi sonrası zor günler geçiren çocukları sevindirecek bir etkinlik düzenliyor. Ünlü sanatçı Melek Mosso'nun da sahne alacağı bu konserde, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik oyuncak ve boyama kitabı toplama kampanyası gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirilecek ve toplanan yardımlar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Melek Mosso konseri: Müzikle gelen yardım

23 Nisan 2024 Salı günü Bolu'daki Karaçayır Konser Alanı’nda düzenlenecek olan Melek Mosso konseri, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda yardımseverler için de bir buluşma noktası olacak. Konser, Bolu Belediyesi tarafından organize edilen ve depremzede çocuklar için başlatılan oyuncak ve boyama kitabı toplama kampanyasına ev sahipliği yapacak.

Oyuncak ve boyama kitabı kampanyası

Kampanya, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklara yönelik ciddi bir yardım çabasıdır. Bolu Belediyesi, bu özel günde toplanacak olan yeni veya kullanılmamış oyuncaklar ve boyama kitaplarını, deprem bölgesindeki 11 ilde yaşayan çocuklara göndermeyi planlıyor. Bu bağışlar, çocukların yüzlerinde bir tebessüm yaratmayı ve onlara moral vermek amacı taşıyor.

Bolulular destek için bir araya geliyor

Bolu Belediyesi, tüm Boluluları ve çevre illerden gelen ziyaretçileri, bu anlamlı kampanyaya destek vermeye çağırıyor. İsteyen herkes, Melek Mosso konserine gelirken yanında yeni ya da kullanılmamış oyuncaklar ve boyama kitapları getirebilir. Bu küçük ama değerli katkılar, depremden etkilenen çocuklara büyük bir umut kaynağı olacak.

Bir konser, binlerce mutluluk

Bu özel konser ve yardım kampanyası, Bolu Belediyesi’nin topluma olan duyarlılığını ve kültürel etkinliklerle sosyal sorumluluk projelerini birleştirme çabasını gösteriyor. Toplanacak oyuncaklar ve boyama kitapları, 23 Nisan’dan sonra deprem bölgesine gönderilecek, böylece birçok çocuğun yüzü gülecek. Müzik ve yardımseverliğin birleştiği bu etkinlik, Bolu’dan tüm Türkiye’ye örnek bir mesaj gönderiyor: Birlikte daha güçlüyüz.