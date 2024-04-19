19 Nis 2024 - 07:00- Güncel G:

Barilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu

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Bolu’da faaliyet gösteren Barilla Grubu, dünyada her yıl itibarı en yüksek 100 şirketin belirlendiği “2024 Global RepTrak 100” listesinde gıda sektörünün en itibarlı şirketi oldu. Barilla, dünya çapında tüm sektörlerin yer aldığı genel listede ise bir önceki yıla göre 4 sıra yükselerek 29’uncu sırada yer aldı.

Barilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu mask
Barilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu
Barilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu
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Türkiye’deki Bolu fabrikası dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 29 tesisinde ürettiği ürünlerle, her gün 100’ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda lideri Barilla, hayata geçirdiği yenilikçi ve öncü çalışmalarıyla yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

4 sıra yükseldi

Barilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu

Şirket, dünyanın önde gelen kurumsal itibar araştırmalarından biri olan “2024 Global RepTrak 100” listesinde küresel ölçekte yılın en itibarlı gıda şirketi seçildi. Barilla, tüm sektörler genelinde yürütülen araştırma sonucunda yılın en itibarlı 100 şirketinin belirlendiği genel listede ise bir önceki yıla göre 4 sıra yükselerek 29’uncu sırada yer aldı.

2023 yılında önemli yatırımlara imza atttı

Barilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu

Barilla'nın imza attığı bu başarının arkasında; şirketin tüm operasyonlarında mükemmellik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe olan kararlı bağlılık yatarken, faaliyet gösterilen yerel toplumlara verilen değer ve sunulan katkı da önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Üretim kapasitesi, operasyonel verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında 2023 yılında önemli yatırımlara imza atan Barilla, gelecek 5 yılın yeni yatırım planını da açıklamıştı.

Yenilenebilir enerjiye önem veriliyorBarilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu

Şirketin 1 milyar Euro yatırımı kapsayan bu plan kapsamında; İtalya Parma’daki Rubbiano sos fabrikası, Almanya'daki Celle fabrikası gibi üretim tesislerindeki genişlemeler, dünya çapındaki çeşitli lokasyonlarda paketleme ve üretim hatlarında önemli iyileştirmeler yer alıyor. Avrupa'nın en büyük sos fabrikası olarak tanınan Rubbiano tesisinde kurulan fotovoltaik sistem ve diğer ülke tesislerinde de çalışmalarına başlanan benzer yatırımlar, grubun yenilenebilir enerjiye olan bağlılığını daha da ileri götüren bazı örnekler arasında öne çıkıyor.

Endüstride şeffaf ve kaliteli seçimlerBarilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu

Şirket ayrıca, en son teknolojiden yararlanarak gıda endüstrisinde şeffaf ve kaliteli seçimler için yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor ve bu amaçla birçok yatırıma imza atmaya devam ediyor. Haziran 2023'ten bu yana, İtalya'da satışta olan pesto kavanozlarında yer almaya başlayan QR kod sayesinde tüketiciler blockchain izlenebilirlik sistemi ile üretim sürecini benzersiz bir görünürlükle takip edebiliyorlar.

491 ürünü yeniden formüle edildiBarilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu

Şirket ayrıca 2010 yılından bu yana 491 ürünü yeniden formüle etti. Tüketicilerin farklı beslenme ihtiyaçlarını karşılama ve buna yönelik ürünler geliştirme hedefi doğrultusunda şirketin 40 yeni ürünü de raflardaki yerini aldı. Bunlar arasında; şeker ilavesiz, lif ve tam buğday açısından zengin, baklagiller, sert kabuklu yemişler içeren ürünler veya tek porsiyonluk paketlerdeki ürünler yer alıyor.

Küresel Tedarikçi Çeşitlilik Programı

Dünyada 100'den fazla ülkede ve 29 üretim tesisinde faaliyet gösteren Barilla, hem kendi bünyesinde hem de küresel tedarik zincirinde kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik etme konusunda da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirket; cinsiyet eşitliğini savunurken cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini ortadan kaldıran ve tedarik zincirinde kültürel değişimi teşvik eden önemli uygulamalara imza atıyor. Bu sayede olumlu bir değişim yaratan ve daha kapsayıcı bir çalışma ortamı sunan şirket, 2018 yılında tedarik zincirinde kültürel değişimi teşvik etmek için bir Küresel Tedarikçi Çeşitlilik Programı da başlatmıştı.

Babalara özel en az 12 haftalık izinBarilla, gıda sektörünün en itibarlısı oldu

Yanı sıra Barilla, 1 Ocak 2024 tarihinde Küresel Doğum İzni Kurumsal Politikası’nı yürürlüğe aldı. Bu yeni politika ile çalışan annelerin yasal doğum iznine ek olarak, babaların da bu sürece uyum sağlamalarına ve annelere destek vermelerine yardımcı olmak adına, babalara özel en az 12 haftalık izin sağlandı. Evlat edinen anne-babalar da uygulama kapsamına alındı.

# Türkiye

19 Nis 2024 - 07:00 - Güncel

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