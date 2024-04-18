- Yaşam

Buzağısına kavuşan kadın mikrofona konuştu "Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı"

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da dün çıkan yangında ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle dönmüştü. Yeni doğan oğlağın öldüğünü sanan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü. İHA’ya konuşan Hülya Deniz, “Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı, oğlağı gördüm ya orda o bana yetti” dedi.

Buzağısına kavuşan kadın mikrofona konuştu "Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı" mask
Buzağısına kavuşan kadın mikrofona konuştu "Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı"
Buzağısına kavuşan kadın mikrofona konuştu "Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı"
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yangın, dün öğle saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Mustafa Denizli’ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın başladı. Samanlıkta çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının alevleri hemen bitişiğinde bulunan ahır, fırın evi ve diğer samanlığa sıçradı. Ahırda bulunan bir traktör, 16 büyükbaş, ve 7 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gözü gibi baktığı oğlağa kavuşunca mutluluk gözyaşları döktü

Buzağısına kavuşan kadın mikrofona konuştu

Yeni doğan oğlağa gözü gibi bakan Hülya Deniz, yavru oğlağın öldüğünü sandı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü. Yangın sebebiyle, ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle dönmüştü. Yangın nedeniyle mağdur olan Deniz ailesine çevre köylerden saman balya desteği geldi. Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, köyündeki vatandaşlardan topladığı 500 adet saman balyasını, aileye teslim etti.

“‘Onu babaanneme götürmem lazım’ dedim”Buzağısına kavuşan kadın mikrofona konuştu

Oğlağı babaannesi Hülya Deniz’e götüren Cansu Deniz, “Birisi oğlağı getiriyordu, onu görür görmez dedim ki, ‘onu babaanneme götürmem lazım’ dedim. Aldım onu hemen kucağıma babaanneme götürdüm. Çok mutlu oldu. Baygınlık geçirirken oğlağı görünce kendine geldi. O an bende çok mutlu oldum duygulandım” diye konuştu.

“Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı”Buzağısına kavuşan kadın mikrofona konuştu

Kalbinde pil bulunan ona rağmen hayvancılığı son nefesine kadar devam ettireceğini belirten Hülya Deniz, yangın anında oğlağın kendine getiriliş anlarını İHA muhabirine anlattı. Oğlağın yaşadığını görünce çok duygulandığını belirten Hülya Deniz, “Dünyayı o an bana verselerdi umurumda olmazdı, oğlağı gördüm ya orda o bana yetti. Gerçekten torunum ağlayarak getirince duygulandım. Oğlağı görünce çok sevindim. Çocuğum gelmiş kadar sevindim. Bana, ‘hayvancılığı bırak, uğraşma’ diyorlar. Ben bunlara kıyamıyorum. Son nefesimi verene kadar hayvancılığı bırakamam” dedi.

# Çevre, deniz

18 Nis 2024 - 17:29 Bolu- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL