Bolu Dağı Tüneli uzuyor!

Fidan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpünün, yaşanan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinde 90 metre uzatıldığını hatırlattı.
İstanbul istikametinde de uzatma çalışması yapılacağını aktaran Fidan, bunun Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirdi.
Fidan, çalışma tarihinin, hem trafik yoğunluğu hem de mevsim şartları göz önünde bulundurularak hesaplandığını belirterek, aynı zaman diliminde viyadük ve köprülerde de derz yenileme ve bakım çalışmalarının yapılacağını kaydetti.
Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, 2022 yılında aşırı yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, çalışmalar sonucunda tünelin Ankara istikameti 90 metre uzatılmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gökbörü - Bolu Dağında Eski İsmailin yerinin ordan İstanbul istikametine giderken toprak kaymasından dolayı yol tek şerite düşüyor. Orası yapılmadan tünel kapanırsa uzun kuyruklar oluşur. Önce oranın yapılması lazım. Otobanın bile zor kaldırdığı trafiği bolu dağı bu şekilde hiç kaldırmaz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.