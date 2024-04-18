Su kanalına düştü felaketin eşiğinden son anda dönüldü

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerince Mengen Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Ankara-Zonguldak kara yolu Zonguldak istikametinde seyreden Yusuf D. yönetimindeki 74 AP 880 otomobil, Mengen Dorukhan Tüneli mevkisinde su kanalına düştü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.