Bolu Belediyesi'nden renkli 23 Nisan kutlamaları

Bolu Belediyesi’nden çocuklara özel 23 Nisan sürprizleri

Bolu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Salı günü şehrin farklı noktalarında çocuklar ve aileleri için bir dizi özel etkinlik düzenlenecek.

Kutlamalar şehrin dört bir yanında

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, şehrin üç önemli noktasında ve Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerle çocuklar, bayramın tadını çıkarırken aynı zamanda Atatürk’ün çocuklara olan sevgi ve önem verişini de bir kez daha hissedecekler.

Bando gösterileri ile müzik dolu saatler

Kutlamalar, saat 14.00’de Bolu Kent Meydanı’nda başlayacak olan bando gösterileriyle start alacak. Ardından saat 16.00’da Masal Park’ta ve saat 17.00’de Atatürk Orman Parkı’nda devam edecek olan bando gösterileri, çocukları ve ailelerini müziğin büyülü dünyasına davet ediyor.

Çocuk korosundan özel konser

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi ise 23 Nisan kutlamalarına farklı bir boyut katıyor. Saat 15.00’de başlayacak olan çocuk korosu konseri, bayrama özel repertuarıyla küçük müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Koronun seslendireceği şarkılar, çocukların eğlence dolu saatler geçirmesini sağlayacak.

Tüm gün sürecek etkinlikler ve Bolu Belediyesi’nin daveti

Bolu Belediyesi, gün boyunca sürecek bu renkli etkinliklere tüm çocukları ve ailelerini davet ediyor. Etkinlikler, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara olan sevgisini ve onlara verdiği değeri kutlamak amacıyla düzenleniyor.

Bolu’da 23 Nisan coşkusu başlıyor!

Bolu’da yaşayan ve şehri ziyaret eden herkes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılarak bu özel günü unutulmaz kılmak için Bolu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere davetli. Müzik, dans ve eğlence dolu bu özel günde, Bolu’da çocuk olmak bir başka güzel!