Bolu İl Özel İdaresi, Mudurnu ve Yeniçağa'da 2 değerli taşınmazı satışa sunuyor

Bolu'da 2 özel taşınmaz ihale ile satışta

Bolu İl Özel İdaresi, yatırımcılara nadir bir fırsat sunuyor. Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan iki değerli taşınmaz, açık artırma usulü ile yeni sahiplerini bekliyor. Bu satış, bölgede gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Mudurnu ve Yeniçağa'daki taşınmazların özellikleri

İlk taşınmaz, Mudurnu ilçesinin Seyrancık bölgesinde yer alıyor. 825 metrekarelik bir alan üzerine kurulu bu mülk, geniş bir bahçeye sahip kargir tekel binası ve bir ahşap depodan oluşuyor. İkinci taşınmaz ise Yeniçağa Merkez’de, 716 metrekare büyüklüğünde bir arsa. Her iki taşınmaz da kendi içinde benzersiz yatırım potansiyelleri sunuyor.

İhale süreci ve katılım detayları

İhale, 7 Mayıs Salı günü Bolu İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirilecek. İlgilenen alıcılar, ihaleye katılmak için Bolu İl Özel İdaresi'ne başvuruda bulunabilirler. İhale sürecine dair tüm detaylar, ilgili taraflara önceden sağlanacak olup, şeffaf ve adil bir satış süreci hedeflenmektedir.

Satışın bölge ekonomisine etkileri

Bu taşınmazların satışı, Bolu ve çevresindeki ekonomik yapıya olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Yatırımın bölgesel kalkınmaya etkisi büyük olacak, özellikle turizm ve yerel işletmeler bu durumdan olumlu yönde etkilenebilir.

Yatırımcılar için fırsatlar ve potansiyeller

Mudurnu ve Yeniçağa'daki bu taşınmazlar, özellikle turistik tesis, konut veya ticari işletme kurmak isteyen yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, bu taşınmazları cazip kılan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bolu İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiler

Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri, ihale süreci ve taşınmazlar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin kendileri ile iletişime geçebileceklerini belirtti. Tüm süreç, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar ve İdaresinin resmi web sitesi üzerinden de takip edilebilecek.