Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapay zeka kullanılacak

Türkiye'de kadına yönelik şiddete karşı yapay zeka gücünde yeni adımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni ve bilimsel yaklaşımlar geliştirmek amacıyla önemli bir araştırma başlattı. Türkiye'de 2008 ve 2014 yıllarında yapılan araştırmalara ek olarak, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan bu üçüncü çalışma, şiddetle mücadele politikalarını şekillendirecek değerli veriler sunmayı amaçlıyor.

Yapay zeka destekli veri analizi ile derinlemesine inceleme

Bu yeni araştırma, TÜBİTAK'ın 1007 Programı kapsamında destekleniyor ve kadına yönelik şiddetin sosyodemografik özelliklere göre dağılımını analiz edecek. Önceki yıllarda toplanan verilerle birleştirilerek oluşturulacak "veri ambarı", yapay zeka modelleri kullanılarak, şiddetle mücadelede derinlemesine risk analizleri ve önleyici stratejiler geliştirilmesine olanak tanıyacak.

Araştırmanın hedefleri ve kapsamı

Proje, Türkiye genelinde geniş çaplı bir saha araştırması yapmayı ve kadına yönelik şiddetle ilgili güncel verileri toplamayı hedefliyor. Toplanan bu veriler, yapay zeka algoritmaları kullanılarak işlenecek ve şiddetle mücadelede yeni politikaların geliştirilmesine zemin hazırlayacak.

Psikososyal destek modellerinin geliştirilmesi

Araştırma aynı zamanda şiddet mağdurlarının psikososyal ihtiyaçlarını belirlemek için niteliksel veri toplama ve analizine de odaklanacak. Hazırlanacak olan psikososyal destek modelleri, mağdurların psikolojik ve sosyal işlevselliğini artırmak için sistematik ve bütüncül müdahaleler sağlayacak.

Yapay zeka ile şiddet önleme çalışmaları

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapay zeka kullanımı, özellikle risk analizleri ve önleyici çalışmalar alanında yeni ufuklar açıyor. Geliştirilecek algoritmalar, risk faktörlerini daha iyi anlamamıza ve müdahalelerimizi daha etkili bir şekilde yönlendirmemize yardımcı olacak.

Proje başvuruları ve katılım bilgileri

Araştırma projesine başvurular, TÜBİTAK'ın resmi web sitesi üzerinden 10 Mayıs'a kadar kabul edilecek. Bu projede yer almak isteyen araştırmacılar ve kurumlar, başvurularını ilgili web adresi aracılığıyla yapabilirler. Proje, şiddetle mücadelede bilimsel ve teknolojik yenilikler sunarak, alanında bir dönüm noktası olmayı hedefliyor.