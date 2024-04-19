Bolu'da ilginç nakliye yöntemi

Bolu’da Bahçelievler Mahallesi’nde 3 kişinin koltuğu taşımak için bulduğu yöntem dikkat çekti. Koltuk taşımak isteyen 3 vatandaş otomobilin bagajına koltuğun bir kısmı koydu. 3 kişiden biri aracın direksiyonuna, diğer 2’si ise arkadan koltuğu tutmaya geçti.
Bahçelievler Mahallesi’nde o şekilde koltuğu taşıyan vatandaşların ilginç yönetimi dikkat çekti. Muzaffer Işın Caddesi üzerinde metrelerce koltuğu taşıyan kişiler, vatandaş kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.