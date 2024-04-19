Bolu'da ilginç nakliye yöntemi

Bolu’da Bahçelievler Mahallesi’nde 3 kişinin koltuğu taşımak için bulduğu yöntem dikkat çekti. Koltuk taşımak isteyen 3 vatandaş otomobilin bagajına koltuğun bir kısmı koydu. 3 kişiden biri aracın direksiyonuna, diğer 2’si ise arkadan koltuğu tutmaya geçti.

Bahçelievler Mahallesi’nde o şekilde koltuğu taşıyan vatandaşların ilginç yönetimi dikkat çekti. Muzaffer Işın Caddesi üzerinde metrelerce koltuğu taşıyan kişiler, vatandaş kamerasına yansıdı.