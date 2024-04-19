Boluspor, Eyüpspor deplasmanında

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında, liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor evinde, playoff mücadelesi veren Boluspor’u ağırlıyor. Bu karşılaşma, iki takım arasında lig tarihindeki 6. randevu olarak kayıtlara geçecek.

Boluspor'un playoff iddiası

Ligde şu ana dek 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 46 puan toplayan Boluspor, playoff hattında yer bulmak için mücadele ediyor. Eyüpspor ise 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 68 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. İstanbul'un Eyüp Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Geçmiş karşılaşmalar ve bu sezonki performanslar

Daha önceki 5 karşılaşmada Boluspor 3 kez galip gelirken, Eyüpspor sadece bir kez üstünlük sağlayabildi. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Boluspor 7 gol atarken, Eyüpspor rakip filelere 4 gol bıraktı. İstanbul'da yapılan iki maçta ise Boluspor bir galibiyet elde ederken, diğer maç berabere tamamlandı. İki takım arasındaki son karşılaşmada Eyüpspor, Boluspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Son 5 maçın performans analizi

Son 5 maçında Boluspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak karışık bir performans sergiledi. Bu süreçte 5 gol atan Boluspor, kalesinde 6 gol gördü. Eyüpspor ise aynı dönemde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yine 7 puan kazandı. Eyüpspor bu maçlarda rakip ağları 9 kez havalandırırken, kendi kalesinde 7 gol izledi.

Düdük Yorgancılar’da

Karşılaşmayı deneyimli hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Mehmet Şengüliz yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Abdullah Volkan görev alacak.