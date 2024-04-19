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Düzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda!

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Batı Karadeniz’de Düzce ve Bolu merkezli yüksek hızlı tren talebi büyük beklentiyle devam ederken, Türkiye'nin yerli ve milli tren projelerinden biri olan Milli Elektrikli Trenin 3. seti de raylara indi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projelerini bir bir hayata geçirirken Bolu ve Düzce’nin üvey evlat muamelesi görmesi bölgede üzüntü yaratıyor…

Düzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda! mask
Düzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda!
Düzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda!
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Yerli ve Milli Projelerin öncüsü: Milli Elektrikli Tren

Düzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda!

Milli Elektrikli Tren, Türkiye'nin demiryolu sektöründeki önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, özellikle Batı Karadeniz ve Bolu gibi bölgelerde yüksek hızlı tren ihtiyacı ve beklentisi hala karşılanmadı.

Beklenen adım: Yüksek Hızlı Tren hattı

Düzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda!

Batı Karadeniz ve Bolu gibi bölgeler, ekonomik ve turistik potansiyelleriyle dikkat çekiyor. Ancak, yüksek hızlı tren hattı henüz yapılmadı ve bölgedeki beklenti devam ediyor. Bölge sakinleri ve yerel yönetimler, bu konuda adım atılmasını bekliyor.

Milli Elektrikli Trenin Raylara İnişiDüzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda!

TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Trenin 3. setinin raylara inmesiyle birlikte, demiryolu sektöründe yerli ve milli ürünlerin önemi bir kez daha vurgulanıyor. Ancak, bu gelişmeyle bile bölgedeki yüksek hızlı tren beklentisi henüz karşılanmış değil.

Yüksek Hızlı Tren ihtiyacı ve beklentisi

Düzce ve Bolu merkezli YHT hattı beklenirken Milli Elektrikli Trenin 3. Seti Raylarda!

Bölgedeki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, yüksek hızlı tren hattının önemini ve gerekliliğini vurguluyor. Ekonomik kalkınma ve turizm açısından büyük potansiyel taşıyan Batı Karadeniz ve Bolu, hala bu hizmete kavuşmayı bekliyor.

# Türkiye, batı karadeniz

19 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

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