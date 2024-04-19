Doğa tutkunları Batı Karadeniz’in incisi Sinop’ta buluştu…

Düzce ve Bolu'dan Artvin'e uzanan yeryüzü cenneti Karadeniz Bölgesi'nde Batı karadeniz'in incisi Sinop'ta doğaseverler bir araya geldi. Sino'taki bu buluşmada 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hamsilos Tabiat Parkı ve Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliği

Karadeniz'in huzur veren maviliği, sakin kıyıları ve doğal zenginlikleriyle bilinen Batı Karadeniz, doğa severler için gerçek bir cennet. Bu bölgenin incisi olarak kabul edilen Sinop, 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa tutkunlarını ağırladı. Sino'taki bu buluşmada, özellikle Hamsilos Tabiat Parkı ve Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen doğa yürüyüşleri ve bilgilendirici etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda doğa eğitimi

Etkinlik kapsamında ilk olarak Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda öğrencilere doğa eğitimi verildi. Bu eğitimde, biyolojik çeşitliliğin önemi, biyolojik kaçakçılığın etkileri ve Sinop'un endemik ve hassas canlı türleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Eğitim merkezinde yapılan sunumlar, öğrencilerin doğaya olan duyarlılığını artırdı ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sağladı.

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı gezisi

Sunumların ardından, öğrencilerle birlikte Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı gezildi. Bu alan, deniz, kumul, göl, sulak alan ve orman ekosistemleri gibi çeşitli ekosistemleri barındırmasıyla dikkat çekiyor. Gezide, özellikle yaban hayatı fotoğraf kapanı görüntüleri ve yaban hayvanı tahnitleri büyük ilgi gördü. Katılımcılar, doğanın içinde kaybolmanın ve eşsiz güzelliklerin keyfini çıkardılar.

Hamsilos Tabiat Parkı gezisi

Etkinlik, Hamsilos Tabiat Parkı gezisiyle devam etti. Bu muhteşem park, sakin ve huzurlu atmosferiyle biliniyor ve ziyaretçilere doğanın sessiz güzelliğini sunuyor. Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Güzel, Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlik, doğa tutkunlarının bir araya gelerek doğayı keşfetmelerine olanak tanıdı.

Sinop'ta unutulmaz anlar

Sonuç olarak, Batı Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes için Sinop, doğal bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ve Hamsilos Tabiat Parkı gibi doğal alanlar, zengin biyoçeşitlilikleri ve benzersiz manzaralarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sinop'ta gerçekleştirilen doğa etkinlikleri, doğa tutkunlarını bir araya getirerek, doğanın güzelliklerini keşfetmelerine ve çevre bilinci oluşturmalarına katkı sağlıyor.